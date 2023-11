Il ministro Urso convoca il tavolo per l’auto, Cirio: “Convinciamo Stellantis a produrre di più”

Unire le forze per convincere le aziende a produrre più auto in Italia. È questo il senso della convocazione del tavolo per l’auto voluta dal ministro delle imprese Adolfo Urso e apprezzato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Sono contento, il ministro ha voluto che le Regioni dell’auto definissero le politiche dell’auto” ha affermato Cirio.

Cirio: "Necessario che Stellantis faccia più auto"

“Il governo - ha ricordato il presidente - mette a disposizione degli incentivi, ma solo il 20% viene speso per acquistare auto italiane. L’80% per auto prodotte all’estero. È necessario che Stellantis faccia più auto e che altre aziende vengano qui a produrle”. Il tavolo prevede la partecipazione la convocazione di Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Puglia e Basilicata.

"Incentivare le vetture italiane"

“È la prima volta che accade che il Governo, prima di trattare con i produttori dell’auto, chieda di mettersi insieme per produrre una politica unica. Ecco perché esprimo un giudizio positivo, finalmente abbiamo gli strumenti. Tante volte il Governo ci ascoltava per quanto riguarda le politiche dell’auto, ma senza impegni precisi”, ha affermato Cirio.