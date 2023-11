Fino al 1° dicembre Grugliasco ospita la mostra di fotografia con le bellezze di Agropoli

È stata allestita, presso l' area espositiva del Municipio di Grugliasco , in piazza Matteotti 50, la mostra intitolata “Agropoli”, a cura del comune di Agropoli, comune in provincia di Salerno, e dell'assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella .

La mostra è stata prestata al comune di Grugliasco, grazie all'intermediazione del pittore grugliaschese, originario di Agropoli, Luigi D'Amato , che l'ha allestita in Municipio, in collaborazione della città di Grugliasco, dal 30 ottobre al 1° dicembre. La mostra sarà visitabile da lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 18 e il venerdì dalle 8,30 alle 16.

"Ringrazio il comune di Agropoli, il sindaco e l'assessore Apicella per la loro disponibilità e per averci concesso di allestire una stupenda mostra su Agropoli e il Cilento che, sicuramente, sarà apprezzata dai nostri cittadini e da chi vorrà venire a vederla in Municipio - ha detto il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito - Un ringraziamento a parte per il nostro artista Luigi D'Amato che si è adoperato per questa mostra, mettendoci in contatto con il comune di Agropoli e con l'assessore al turismo".