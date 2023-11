Violenza sulle donne, a Torino i reati "spia" calano di oltre il 9% dall'inizio dell'anno. Ma la metà succedono in famiglia

Nei primi 10 mesi dell’anno a Torino i reati spia per la violenza di genere hanno fatto registrare un calo del 9,2% È quanto emerge dai dati interforze diffusi dalla Questura di Torino alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In particolare da gennaio a ottobre sono stati 1.588 contro il 1.748 dello stesso periodo dell'anno precedente. Di questi il 51% riguardano maltrattamenti contro i familiari, un terzo dei quali commessi da cittadini di origine straniera, il 35% gli atti persecutori e il 14% le violenze sessuali, queste ultime in calo del 15,1% rispetto ai primi 10 mesi del 2022. In calo anche le denunce raccolte dalla sola polizia che segnano una flessione dell’11,7%.

Le persone arrestate dalla polizia da inizio anno nelle attività di contrasto alla violenza di genere sono 131 in calo del 14,4% rispetto alle 153 dell’anno passato. Gli ammonimenti da parte del questore sono stati 133 in aumento del 3,9% rispetto ai 128 del 2022, di cui 35 per atti persecutori e 98 per violenza domestica. Da segnalare, infine, che il progetto 'Una stanza per te', spazio allestito presso l'Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura di Torino e nei commissariati di Bardonecchia, Ivrea e Rivoli, dedicato alle donne vittime di violenza in cerca di aiuto negli ultimi dieci mesi dell’anno ha accolto 435 persone per colloqui, denunce, querele, in aumento del 63,5% rispetto allo stesso periodo 2022.