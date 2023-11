Legge contro i disturbi alimentari, stanziati 150.000 euro. Gallo (Pd): “Un primo passo”

"Nell'ambito della discussione sulla variazione di bilancio in Consiglio regionale in corso in IV commissione Sanità è’ stato approvato il mio emendamento che stanzia risorse per la legge sui disturbi della nutrizione finanziando la legge approvata nel 2022”. Lo dichiara il presidente del gruppo PD in Consiglio regionale Raffaele Gallo. "Avevo proposto 500.000 euro ma è stato accolto solo per 150.000. Un primo passo per dare gambe a una legge alla quale ho lavorato molto e che affronta un problema drammatico per i nostri giovani. La strada da fare è ancora tanta ma questo e’ un primo importante passo per dare sostanza a quanto approvato l'anno scorso " ha concluso Gallo.