Amore non è amare: la tavola rotonda organizzata da Sabir per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il 23 novembre ore 18, in occasione degli eventi organizzati dall’ats Sabir per la Giornata contro la Violenza sulle Donne,nei locali del centro in via Dego 6 l’associazione la Rete di Atena organizza un momento di approfondimento sulle normative e metodologie attualmente in vigore riguardanti i casi di maltrattamenti e violenze nei confronti delle donne.

Sono più di 100, anche quest’anno, le donne uccise dall’ inizio dell’anno su quasi trecento omicidi commessi in generale; più della metà delle vittime ha trovato la morte per mano del partner o ex partner. Numeri ancora importanti e in aumento che continuano a fotografare come la piaga della violenza sulle donne, nonostante le leggi sia ancora allarmante quale fenomeno.

Ne discuteranno, cercando anche di fornire delle indicazioni ai legislatori per cercare di arginare questo grande problema sociale:

Loredana Borinato - Ispettrice Capo della Polizia Locale di Torino. Coordinatrice dei formatori per l'Area Politiche per la Sicurezza della SIPL

Luca Zigiotti - Ispettore Capo Polizia Locale di Torino. Esperto in Polizia Giudiziaria , Digital Forensics, Data Analysis e Nuove Tecnologie.



Cristina Bianconi -Presidente della sezione Torino della Fidapa - BPW Italy.

Già magistrato e vicedirettrice del carcere femminile di Torino.



Roberta Mania - Avvocato. Referente de La Rete di Atena per la Provincia di Biella



Noemi Mallone - Avvocato . Referente de La Rete di Atena per la Provincia di Cuneo

-

Modera : Dario Genre - Presidente Associazione Culturale Sociale NOBISFUTURA

La tavola rotonda sarà introdotta da brani letti dall’ attrice Anna Zamuner, Torino Teatro Operetta e verrà presentato il calendario 2024 con le immagini ideate dall’artista, socia de La Rete di Atena Carla Caudera, predisposto per poter supportare, almeno per quanto possibile, situazioni di sofferenze e disagio sociale di donne che bussano alla porta de La Rete di Atena.