Beinasco, partiti i lavori di bonifica dell'area attorno al Sangone

Il sindaco Daniel Cannati lo ribadisce da tempo, sottolineando come il rilancio dell’area del Sangone sia uno dei progetti che più sta a cuore della nuova amministrazione di Beinasco.

"Per troppi anni è rimasta relegata ai margini degli investimenti comunali, poco valorizzata e spesso in preda al degrado. Ci stiamo impegnando su più fronti, programmando interventi di diverso tipo, in più aree e lavorando con tutti gli enti del territorio per ottenere finanziamenti", ha dichiarato il primo cittadino.

Bonifica di una zona boschiva