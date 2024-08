Caos nelle carceri, Lo Russo: "Situazione drammatica nelle strutture torinesi"

Al Ferrante Aporti scene di guerriglia, con un'evasione di massa sventata non senza difficoltà dagli agenti presenti [LEGGI QUI] , mentre alle Vallette una violente rissa tra detenuti marocchini e senegalesi è finita con una lama puntata al collo di un agente.

"Il sovraffollamento delle nostre carceri è davvero importante", ha spiegato Lo Russo, "come tra l'altro ha sottolineato la recente relazione della Garante dei Detenuti della Città. Questa situazione genera situazioni complesse e pone chi lavora in queste strutture di fronte a compiti difficilissimi".

"Nei giorni scorsi - ha annunciato il sindaco - ho scritto al Ministro Carlo Nordio per riaprire un confronto sul tema dopo la sua visita alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, un anno fa. La situazione delle strutture carcerarie, di particolare gravità, va affrontata con urgenza. Come istituzioni del territorio siamo pronti a collaborare per migliorare le condizioni di chi è detenuto e di chi lavora all’interno di questi luoghi".