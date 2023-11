Da Pessinetto alla cima d'Italia: Ionela Monteanu vince il premio "Extra Cuoca" nel settore primi piatti

Da Pessinetto (in val di Lanzo) a Perugia, per laurearsi cuoca numero uno nel settore "primi piatti". Succede a Ionela Monteanu, che nei giorni scorsi - in Umbria - ha vinto la terza edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio.