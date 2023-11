Inaugurato il nuovo anno accademico di Unitre: "Lettura e studio antidoto contro l'ignoranza"

E' stato inaugurato oggi, mercoledì 22 novembre, l'anno accademico 2023-24 di Unitre. Per l'occasione l'Università della Terza Età e l'Anci, l'associazione italiana dei Comuni, hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare il rapporto tra l'ente e i territori. L'accordo con Anci

"Per la prima volta organizziamo la presentazione del nuovo anno accademico – ha dichiarato Piercarlo Rovera, presidente nazionale di Unitre – In questa occasione presentiamo al pubblico l'avvio di un protocollo d'intesa con Anci che rafforzerà i rapporti istituzionali. Per renderlo effettivo manca solo la firma del presidente Antonio Decaro". Obiettivo 100mila membri

L’Università della Terza Età ha sede a Torino dal 1975 e oggi conta circa 350 istituti in tutta Italia e oltre 60 mila soci, l’obiettivo è quello di arrivare a raggiungere i 100mila membri.

In occasione del congresso nazionale e della presentazione del nuovo anno accademico, Unitre ha invitato diverse realtà, dai sindaci agli imprenditori, riunendo più di cento sedi collegate a distanza via internet. Cirio: "Lettura antidoto contro l'ignoranza"

"L'unico antidoto all'ignoranza sarà sempre la lettura e lo studio e Unitre rappresenta al meglio questa volontà – ha dichiarato il governatore Alberto Cirio – la terza età è un valore aggiunto importantissimo e il Piemonte intende investire sempre di più per questa categoria".

"Sono contento della firma del protocollo con Anci, una delle associazioni che riesce davvero a dare voce alle amministrazioni mettendole in dialogo con realtà come Unitre – ha commentato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – Il ruolo che svolge Unitre è quello di formare, ma soprattutto far stare insieme le persone".

"Il periodo più bello per studiare è la terza età – ha commentato l'imprenditore Oscar Farinetti – ti aiuta a imparare con uno spirito diverso in cui finalmente hai la consapevolezza di cosa stai leggendo". Il saluto di Papa Francesco