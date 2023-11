Sabato 25 novembre polentata 'benefica' in Largo Montebello

Le Associazioni commercianti di via Vanchiglia e AQV in collaborazione con la protezione civile e con il patrocinio della Circoscrizione 7 hanno organizzato a scopo benefico una polentata in Largo Montebello il 25 novembre per pranzo.

Nell’area pedonale la PC allestirà un tendone con tavoli e sedie e cucinerà polenta concia e salsiccia. Le materie prime sono state fornite dagli sponsor del quartiere (Ossola, Crai,Conad e le quattro macellerie).

L’obiettivo è raccogliere fondi e sostenere la ricerca che Telethon porta avanti per curare le malattie rare. Telethon sarà presente con un suo gazebo per informare tutti coloro che saranno interessati. Per info e prenotazioni chiamare 3472518345.