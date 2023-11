Un altro pezzo di Stellantis finisce sugli annunci immobiliari online: dopo la Maserati di Grugliasco ecco la Mopar di Piossasco

Non solo Grugliasco (con lo stabilimento Maserati ex Bertone finito sulle pagine di una società di vendita di immobili). Anche un altro pezzo del mondo Stellantis finisce tra le offerte online: si tratta di una parte degli uffici Mopar di Piossasco, in via Adige 7, che è spuntato all'interno di un annuncio di vendita sulla piattaforma Idealista.



Come spiega l'annuncio, "Adiacente il complesso Stellantis di Rivalta, proponiamo in vendita palazzina uffici di nuova realizzazione, terminata nel 2020 e mai utilizzata. La palazzina è perfettamente pronta all’uso, interamente cablata e completa di impianti". Il prezzo? 1500 euro al metro quadro, che moltiplicati per 4000 metri quadri di superficie arriva a una richiesta di 6 milioni di euro (fortuna che il portale propone anche l'ipotesi di calcolare il mutuo).

Una scoperta che ha lasciato piuttosto interdetti i sindacati, ma non solo loro, secondo quanto raccontano i rappresentanti della Fiom. "Noi non lo sapevamo, ma nemmeno i responsabili delle risorse umane - dice Gianni Mannori, responsabile di Mirafiori per i metalmeccanici Fiom -. Chi decide è sempre più distante: oggi si libera dei muri, domani delle attività, dopodomani toccherà alle persone".