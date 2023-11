Politecnico di Torino e Vision S.p.A. insieme per la Ricerca sul Cancro

Il Politecnico di Torino e Vision S.p.A. hanno avviato un rapporto di partnership nel campo della ricerca oncologica, con focus specifico sullo studio e progettazione di un sistema di ipertermia a radiofrequenze per applicazioni in oncologia. Nel quadro dell’accordo, della durata di tre anni, l’Ateneo e la Società si impegnano a realizzare congiuntamente attività di ricerca, innovazione e formazione allo scopo di contribuire alla ricerca sul cancro.

Specializzata nello sviluppo di prodotti innovativi per la cura di patologie oncologiche, Vision S.p.A. è interessata ad una collaborazione che rafforzi da un lato le ricerche di settore e dall’altro aumenti la sua visibilità presso gli studenti e il contesto economico e produttivo locale. La Società si propone quindi di contribuire all'attività formativa del Politecnico tramite l’offerta di applicazioni pratiche per tesi e stage, favorendo l’impegno didattico anche a compendio della formazione accademico-professionale di studentesse e studenti, laureande e laureandi per fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro, promuovendo, a tal fine, dottorati di ricerca nel campo industriale, e nel settore dell’healthcare in particolare.

Internazionalizzazione della ricerca e promozione sul territorio gli aspetti chiave dell’azione congiunta, realizzabile attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, nella definizione di network di rapporti a livello internazionale, e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale.

Tra le proposte in programma per le attività del prossimo triennio, lo sviluppo di un dispositivo medico capace di indurre la morte delle cellule tumorali individuate nel paziente. La tecnologia prevede l’utilizzo di una soluzione di nanoparticelle da iniettarsi nella massa tumorale che, esposta a specifiche radiofrequenze, si scalda provocando un effetto ipertermico funzionale all’eliminazione della massa stessa.

Le attività in collaborazione prevedono lo sviluppo di una macchina innovativa di irraggiamento a radiofrequenze – sia per la parte software sia hardware - e di macchinari connessi per il monitoraggio del trattamento sul paziente. La collaborazione con oncologi clinici permetterà infine lo studio di dispositivi che consentano il trattamento su diversi tipi di tumori solidi. Vision metterà a disposizione i risultati già conseguiti oltre ad un’attrezzatura preclinica nuova e funzionante quale base di partenza per il progetto condiviso con l’Ateneo.

“Con soddisfazione ed entusiasmo inizia oggi la collaborazione con Vision – commenta Alberto Audenino, docente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – DIMEAS del Politecnico di Torino e coordinatore dell’infrastruttura di ricerca cofinanziata dalla Regione Piemonte PAsTISs, Parco per le Tecnologie Innovative per la Salute – vogliamo procedere speditamente affinché sia presto disponibile un’arma in più per la guarigione dei pazienti oncologici. Questa collaborazione rappresenta per noi un’opportunità strategica di potenziare la ricerca nel campo innovativo delle terapie fisiche antitumorali e della medicina di precisione in generale”.

“L’accordo con il Politecnico di Torino è fondamentale per Vision – aggiunge Andrea Agazzi, CEO di Vision S.p.A. – Per noi non c’è solo l’orgoglio di collaborare con un’Istituzione di rilievo accademico internazionale, c’è la consapevolezza che la possibilità di accedere ad un patrimonio di competenze sia teoriche che applicate così importante ci farà fare un deciso salto di qualità”.

“Lo sviluppo del sistema per Ipertermia in collaborazione con il Politecnico di Torino – conclude Piero Costa, Sviluppo Prodotto di Vision S.p.A. – permetterà a Vision di arrivare velocemente sul mercato con un dispositivo medico che presenta importanti vantaggi rispetto allo stato dell’arte nel trattamento di tumori solidi”.