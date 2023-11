Risonanza magnetica, Icardi: "Acquistate due apparecchiature al Cto"

"Città della Salute di Torino ha in questi ultimi cinque anni acquisito due risonanze magnetiche presso il Presidio C.T.O ed è in fase di avvio la gara per l’acquisizione di una nuova risonanza magnetica presso l’Ospedale Molinette, in sostituzione di una obsoleta.

Nella programmazione a breve termine, l’Azienda sta pianificando la sostituzione di ulteriori tecnologie ad alto costo (RM, TAC) e l’introduzione di nuove tecnologie in funzione della vetustà di quelle presenti e della introduzione di innovazione che porterà un approccio diagnostico ancora più specializzato.

E' in fase di ultimazione da parte della Città della Salute un progetto che verrà inviato all’Assessorato per le valutazioni degli uffici competenti e della cabina di regia HTA".

Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all’interrogazione sul rinnovo del parco tecnologico degli apparati di risonanza magnetica dell’Ospedale Molinette di Torino.

"È un’ottima notizia sapere che verrà presto avviata la gara per l’acquisto di una nuova risonanza magnetica all’ospedale Molinette. Attualmente in questo ospedale sono presenti in particolare due risonanze magnetiche che hanno superato i 15 anni di esercizio, il doppio della vita utile di tali apparecchiature. Infatti, la vita utile di una risonanza magnetica è di circa 7/8 anni, dopodiché deve essere sostituita, sia per l’usura che incide sull’accuratezza degli esami effettuati, sia per l’avanzare delle nuove tecnologie, che rende obsolete le macchine esistenti. Apparecchiature vetuste effettuano diagnosi meno accurate, offrono immagini di qualità inferiore ai nuovi apparecchi, comportano elevati costi di manutenzione. Inoltre, le risonanze di ultima generazione permettono di aumentare le prestazioni del 30%, consentendo di ammortizzare rapidamente l’investimento. L’auspicio è che sia possibile non solo acquisire rapidamente la nuova apparecchiatura ma rinnovare tutto il parco tecnologico degli apparati di risonanza magnetica" ha commentato il consigliere regionale Mauro Salizzoni (Pd).