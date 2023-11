eVISO a Restructura 2023

Per il secondo anno consecutivo eVISO parteciperà come espositore a Restructura , il salone del Nord-Ovest dedicato alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia e rivolto a professionisti e privati: un’occasione per mettere in dialogo le più importanti aziende del settore con il grande pubblico. La fiera si terrà al Lingotto Fiere di Torino dal 23 al 25 novembre.

Chi è eVISO

eVISO aiuta la tua impresa a risparmiare in bolletta ottimizzando i consumi di energia grazie alla tecnologia dei sensori di monitoraggio e a un programma di consulenza energetica che comprende:

· report periodici con l’andamento orario, giornaliero e mensile dei consumi

· allerte in caso di consumi anomali rispetto al profilo energetico ordinario

· visite in loco di ingegneri specializzati nell’efficienza energetica, per capire l’andamento dei consumi, individuare potenziali sprechi e trovare insieme soluzioni mirate per risparmiare.

I servizi eVISO per professionisti del settore edile e amministratori di condominio





eVISO sarà presente con uno stand (E 15) per presentare ai professionisti del settore edile e agli amministratori di condominio le opportunità offerte dalla tecnologia dei sensori di monitoraggio e una serie di servizi dedicati:

· attivazione contatori temporanei per cantiere

· presa in carico delle pratiche amministrative (come ad esempio lo sblocco contatore o la variazione di potenza)

· verifica dell’IVA agevolata al 10% sulle bollette degli spazi comuni dei condomini

· verifica del corretto dimensionamento dei contatori condominiali.

Maggiori informazioni su www.eviso.it