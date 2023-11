L'economia piemontese si aggrappa ad automotive e Pnrr, ma le famiglie sono più povere

Il Pil regionale è infatti aumentato dell'1,3%, mentre nello stesso periodo nel 2022 l'incremento era stato di più del doppio. La situazione è però in linea rispetto al resto d'Italia, se non leggermente migliore visto che la media nazionale è dell'1,2%. Le cause principali della congiuntura negativa vanno cercate nell'inflazione ancora elevata - anche se in rallentamento - l'aumento dei tassi di interesse e le tensioni internazionali - rese ancora più complesse dal conflitto in Medio Oriente - che aumentano l'incertezza.

A spiegare la situazione piemontese è stata Cristina Fabrizi , della Divisione Analisi della sede di Torino della Banca d'Italia. Tra i segnali positivi, il lieve aumento della produzione che nei primi sei mesi è cresciuto, mentre è diminuito nel resto d'Italia. A trascinare l'industria c'è il settore dell'automotive, che ha rilevato una crescita delle immatricolazioni e un netto aumento delle esportazioni. Anche nel settore delle costruzioni il dato è positivo, seppur in rallentamento, grazie agli strascichi del superbonus e del PNRR, soprattutto a Torino. Il mercato del lavoro si è quasi lasciato la pandemia alle spalle, con l'occupazione che è quasi tornata al livello pre covid e la disoccupazione scesa al 6%. Il saldo tra le assunzioni e le cessazioni di contratti è in positivo di 26.200 unità: il 60% dei contratti è a tempo indeterminato e ad aumentare sono state anche le ore complessive lavorate.

Famiglie più povere

Il potere di acquisto delle famiglie è però decisamente diminuito, con l'inflazione che resta alta seppur in diminuzione. L'aumento dei tassi di interesse ha inoltre fatto calare i mutui e i finanziamenti alle famiglie, oltre agli investimenti, influenzati anche dall'incertezza, in forte aumento a causa della guerra in Medio Oriente.

Le prospettive per il futuro non sono rosee, soprattutto per quanto riguarda le piccole imprese e il settore manifatturiero. L'aumento dell'incertezza internazionale e il potere d'acquisto in calo delle famiglie porta a dipingere gli ultimi mesi del 2023 e l'inizio del nuovo anno in negativo, con una diminuzione degli ordini delle aziende e un maggior ricorso agli ammortizzatori sociali. A sostenere la crescita continua ad essere il PNRR, motore di numerosi investimenti pari a 8,2 miliardi sul territorio piemontese (di cui 1,2 sono però in revisione).