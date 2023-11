In piazza Vittorio si scatta un selfie su Marte: una mostra per scoprire il pianeta rosso e la Luna

Un giorno su Marte dura 24 ore e 37 minuti, mentre sulla Luna 27.3 giorni terrestri. Un anno sul pianeta rosso conta 687 giorni terrestri e la temperatura media è di - 63° gradi. Sulla Luna fa ancora più freddo è il termometro segna tra - 127° e - 173°. La Luna e Marte fanno da sempre parte dell'immaginario collettivo, da Selene ad Artemide per greci, a Thot per gli antichi egizi.

"Exploring Moon to Mars"

Inizia così la mostra "Exploring Moon to Mars", promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana, visitabile da oggi per nove giorni in piazza Vittorio Veneto. A racchiudere, e raccontare, i segreti dei due pianeti una grande cupola trasparente allestita a pochi metri dal Caffè Elena. E l'esposizione parla anche torinese: a collaborare al progetto, oltre all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), le aziende del capoluogo Leonardo, Thales Alenia Space Italia e Altec.