Ospedali "al collasso", Cirio alza la voce: "Piano socio-sanitario da rifare"

Il riferimento del governatore è chiaro e riguarda la situazione degli ospedali "al collasso" anche per il 'ritorno di fiamma' del Covid. L'ultimo caso è quello del pronto soccorso del Maria Vittoria : "Abbiamo - ha dichiarato - g li ospedali pieni senza la possibilità di dimettere i pazienti che potrebbero essere dimessi perché mancano le strutture per accoglierli o una opportuna assistenza alle famiglie ".

L'auspicio è quello di intervenire sulle strutture territoriali: "In queste condizioni - ha concluso il governatore Cirio - non possiamo liberare posti, la qualità del servizio si abbassa e il problema diventa anche sociale. Per questo dobbiamo ristudiare il piano socio-sanitario adeguandolo alle esigenze attuali".