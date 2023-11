Crisi torinesi, Landini: "La città ha bisogno di politiche industriali, gli operai Lear e TE Connectivity non vanno lasciati soli"

Gli operai di Lear e TE connectivity sono al centro dell'attenzione durante lo sciopero che si è tenuta questa mattina nelle strade del centro di Torino. "L'assenza di politiche industriali non riguarda solo Torino. Le aziende delocalizzano verso Paesi come gli Usa che investono per ricostruire le filiere", dice il segretario nazionale di Cgil, Maurizio Landini.