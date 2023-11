StudyAway: l'azienda di Torino che porta gli studenti negli Stati Uniti o in Canada

Si vuole fare un percorso di studi all’estero ma non si sa da dove iniziare? Ci pensa una realtà tutta italiana, specializzata da anni nel settore degli scambi interculturali.

Con questa azienda si può vivere un’esperienza nel Nord America, tra Stati Uniti e Canada, in base alle singole esigenze e alle preferenze degli alunni tra percorsi, materie e altri fattori che incidono sulla permanenza.

Si tratta di StudyAway, l’agenzia specializzata nell’organizzazione di un anno all’estero, che si pone come mission quella di accompagnare ogni studente e ogni famiglia in quella che sarà una delle esperienze più significative della vita, dando valore all’unicità di ogni singolo percorso.

L’offerta formativa di StudyAway

Due sono i programmi offerti che permetteranno di seguire le lezioni presso una scuola locale, la famosa High School americana. Le destinazioni tra le quali scegliere sono Stati Uniti e Canada, per vivere due grandi opportunità di studio e di vita. Da un lato il sistema scolastico canadese, molto apprezzato anche all’estero, grazie a moderne facilities e un livello di istruzione altissimo che consente di costruire un percorso formativo ricco e unico. Dall’altro la possibilità di vivere come un vero studente americano disegnando il proprio percorso di studi all’interno della scuola che si frequenta arricchendo il proprio curriculum e le giornate con le attività sportive e ricreative che si svolgono il pomeriggio.

Grazie al Cultural Exchange Program i giovani iscritti al 3° o 4° anno delle scuole superiori possono trascorrere un anno negli Stati Uniti attraverso un percorso di scambio culturale tra i più famosi al mondo. In questo modo diventano Exchange Student e dunque vivono appieno la vita americana, condividendo anche usi e costumi del posto, non solo a scuola ma anche nel resto della giornata, in quanto ogni giovane viene accolto da una Host Family.

Mentre per studiare in Canada sarà necessario iscriversi al Custom Program (volendo disponibile anche per gli USA).

StudyAway, cosa fa la differenza

StudyAway consente di costruire un percorso di studio personalizzato per ogni giovane. Questa esperienza diventa un momento da valorizzare in ogni aspetto e per questo il team supporta lo studente in ogni fase, prima, durante e anche nel momento del ritorno in Italia, il tutto tramite una consulenza continuativa operando tramite partner internazionali di rilievo.

Il lavoro è svolto costantemente con affidabilità e senso di responsabilità, grazie a expertise nel campo e personale competente che ha provato in prima persona questa avventura.

Uno dei valori fondanti dell’agenzia è la valorizzazione delle persone, studenti, famiglie e collaboratori perché ogni esperienza è unica e in quanto tale deve essere valorizzata nella sua unicità e diversità. Il confronto e il continuo scambio culturale, alla base dell’attività di StudyAway, hanno portato l’azienda ad avere uno sguardo privo di preconcetti o pregiudizi, sempre aperto al cambiamento e all’innovazione.

Da qui l’affidamento alla smart innovation e all’attivazione di borse di studio per gli studenti meritevoli e quelle a copertura parziale per tutti coloro che, rientrando nei criteri di assegnazione, finalizzano la loro iscrizione entro il 1° marzo 2024.