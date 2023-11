TE Connectivity, la vertenza dell'azienda di Collegno si sposta sotto il Grattacielo della Regione Piemonte

Sono stati al centro dell'attenzione questa mattina, in occasione della manifestazione che Cgil e Uil hanno organizzato nel centro di Torino per lo sciopero contro il governo Meloni e contro la manovra di Bilancio. Ma, così come gli operai di Lear di Griugliasco, anche i lavoratori di TE Connectivity di Collegno non si rassegnano a un destino che preveda il licenziamento.



Ecco perchè, a difesa dei quasi 222 posti di lavoro che sono sotto schiaffo (su 300 totali), martedì 28 novembre si sono dati appuntamento sotto il grattacielo della Regione Piemonte, in via Nizza. L'obiettivo è portare all'attenzione del consiglio regionale la drammatica situazione dell'azienda che rischia la chiusura.