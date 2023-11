Grave incidente sulla Torino-Piacenza, 17enne di Chieri in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano

Grave incidente sulla Torino-Piacenza, 17enne di Chieri in codice rosso al Niguarda di Milano

Grave incidente in questa ultima domenica di novembre sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra i caselli di Broni-Stradella e Casteggio, in provincia di Pavia. Ad avere le conseguenze peggiori è stato un 17enne di Chieri, rimasto gravemente ferito.

Intervenuto l'elisoccorso

Il giovane si trovava sul sedile posteriore di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura (per cause ancora da accertare): sul luogo sono subito intervenuti la Polizia Stradale e i sanitari del 118.

Altre 4 persone ferite

Il 17enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Nell'incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, per fortuna tutte in maniera meno grave, è il giovane di Chieri a destare preoccupazione.