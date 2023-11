I 3 migliori Bitcoin casino anonimi del 2023

Ci sono molte ragioni per cui esiste il gambling online anonimo con Bitcoin; dalla protezione della privacy, alla sicurezza online o perché si è già in possesso di criptovalute.

Molti apprezzano i giochi da casinò con criptovalute che offrono oltre il 98% di RTP, rendendoli divertenti e con probabilità migliori rispetto alla maggior parte dei casinò fisici che non sono mai anonimi. Alcuni appassionati di scommesse anonime apprezzano l'assenza del KYC (Know Your Customer). Dare il proprio nome e documento di identità è facoltativo per giocare sulla maggior parte dei siti di Bitcoin casinò anonimi indicati di seguito.

I Migliori Siti per il Gambling Anonimo con Bitcoin

Leggi le recensioni dei casinò cripto senza processo di identificazione.

1. Lucky Block - Casinò Cripto Decentralizzato Lanciato nel 2022

Lucky Block, un casinò cripto decentralizzato e una piattaforma di scommesse sportive lanciata nel 2022, sta guadagnando popolarità grazie alle sue caratteristiche facili da utilizzare. I giocatori possono registrarsi utilizzando solo un indirizzo email e un nome utente, eliminando la necessità di fornire informazioni personali o documenti di riconoscimento. Un altro punto forte sono i pagamenti istantanei, con trasferimenti immediati di crypto al momento della richiesta di prelievo, senza commissioni o limiti di prelievo.

Le recenti partnership di Lucky Block con Telegram e WalletConnect migliorano l'esperienza dell'utente. Attraverso Telegram, gli utenti possono registrarsi istantaneamente e usufruire del supporto clienti 24/7, mentre WalletConnect consente depositi e prelievi di fondi sicuri, istantanei e anonimi da vari portafogli criptati.

Giochi con Bitcoin

Il Casinò Lucky Block vanta una vasta selezione di giochi con oltre 2.700 titoli, che includono slot, jackpot progressivi e giochi con croupier dal vivo. Sono disponibili slot video classiche e moderne con round bonus e giri gratuiti. Puoi anche provare la fortuna con rari jackpot progressivi che offrono pagamenti sostanziali. I giochi con croupier dal vivo forniscono un'esperienza autentica in stile Vegas tramite trasmissioni webcam. Il casinò espande continuamente la sua libreria di giochi in base alla domanda dei giocatori, garantendo un'esperienza di gioco diversificata da vari fornitori. Con oltre 2.700 titoli, troverai molte opzioni, e Lucky Block Casino si impegna a aggiungere nuovi giochi specifici tempestivamente.

Bonus e Promozioni

I nuovi giocatori presso Lucky Block ricevono un bonus del 200% sul loro primo deposito e 50 giri gratuiti, fino a un massimo bonus di $10.000. È richiesto un deposito minimo di $20 per qualificarsi per il bonus. Lucky Block rilascia i fondi in modo incrementale, con il 10% del bonus rilasciato quando il giocatore scommette sei volte l'importo del deposito. Il bonus deve essere utilizzato entro 14 giorni dal momento dell'accredito. Le slot contribuiscono al 100% al requisito di scommessa, le scommesse sportive e i giochi da tavolo contribuiscono al 50%, e tutti gli altri giochi contribuiscono al 20%. Lucky Block prevede di lanciare presto il suo programma fedeltà, e non è necessario un codice promozionale per richiedere il pacchetto di benvenuto; viene applicato automaticamente con un deposito minimo di $20.

Depositi e Prelievi

Lucky Block si distingue per le opzioni di pagamento. Anche se supporta depositi in valuta fiat tramite bonifici bancari e carte di credito, questo richiede un processo KYC. Pertanto, la maggior parte dei giocatori preferisce utilizzare criptovalute. Il deposito minimo è di soli $1, o il suo equivalente in cripto, senza commissioni di deposito imposte da Lucky Block. Tuttavia, si applicano commissioni GAS della blockchain quando si trasferiscono fondi da un portafoglio privato.

Per quanto riguarda i prelievi, Lucky Block elabora le richieste di prelievo istantaneamente, impiegando di solito solo pochi minuti per raggiungere il giocatore, a seconda della velocità della rete blockchain. Lucky Block non addebita spese di prelievo, e non ci sono limiti di transazione. Inoltre, WalletConnect semplifica il processo di deposito e prelievo, offrendo maggiore velocità, sicurezza e anonimato con un solo clic del pulsante.

App Mobile e Supporto Clienti

Lucky Block non fornisce un'app mobile dedicata come molti casinò criptati. Tuttavia, offre un sito web ottimizzato per mobile e una funzionalità specifica per Telegram.

Ciò elimina la necessità di un'app poiché i giocatori possono accedere comodamente al sito di Lucky Block tramite i browser dei loro smartphone. Il sito mobile offre un'esperienza utente senza soluzione di continuità paragonabile alla versione desktop. I giocatori possono godere di tutte le funzionalità, compresi depositi, prelievi, giochi da casinò e scommesse sportive.

Il Casinò Lucky Block fornisce supporto 24 ore su 24 tramite chat live, garantendo che l'assistenza sia sempre disponibile. È anche possibile inviare un'email o connettersi tramite piattaforme di social media come Facebook e Twitter. Il supporto chat live è accessibile in inglese, francese e tedesco, rivolgendosi a un pubblico diversificato. Che tu abbia domande su giochi, bonus o su qualsiasi aspetto della tua esperienza di casinò, parlare direttamente al team del servizio clienti è il modo più efficiente per ottenere l'assistenza di cui hai bisogno. Inoltre, gli utenti di Lucky Block possono accedere al supporto clienti 24/7 tramite Telegram.

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi:

Partnership con Telegram e WalletConnect che migliorano l'esperienza dell'utente Interfaccia utente semplice e di facile utilizzo Pagamenti istantanei senza commissioni nascoste Vasta selezione di giochi

Svantaggi:

VPN richiesta in alcuni paesi (US, UK) Assenza di un'app mobile dedicata

2. Mega Dice – Casinò Crypto con Licenza e Catalogo Giochi Specifici per Crypto

Mega Dice è un casinò crypto recentemente autorizzato gestito da MIBS B.V. e registrato a Curaçao. Il suo lancio a metà del 2023 ha attirato l'attenzione significativa degli appassionati di casinò e scommettitori.

La piattaforma Mega Dice offre una vasta gamma di giochi da casinò provenienti da fornitori rinomati: giochi da tavolo con dealer dal vivo e una varietà di slot. In particolare, il casinò si distingue per la sua selezione di giochi specifici per le criptovalute. Tutte queste offerte sono integrate da un'interfaccia utente amichevole e robuste funzionalità di sicurezza, garantendo che i giocatori possano godere di prelievi istantanei senza requisiti di casino KYC o verifica dell'email.

Giochi da Casinò con Bitcoin

Mega Dice si distingue per la vasta gamma di giochi da casinò, inclusi slot di sviluppatori noti come NoLimit City, Pragmatic Play e Novomatic. I giochi con dealer dal vivo includono classici come poker, roulette, blackjack e baccarat. Gli appassionati di poker possono scegliere tra tre opzioni: Three Card Poker, Caribbean Stud Poker e Texas Hold'em Poker. Ci sono anche due giochi di blackjack con dealer dal vivo: "Blackjack Live" e "Lightning Blackjack" di Evolution. Gli appassionati di roulette troveranno cinque opzioni: "Lightning Roulette" e "Gold Bar Roulette".

Il bookmaker di Mega Dice offre 39 discipline sportive che vanno dal calcio e tennis agli esport come e-baseball, FIFA, Counter-Strike e Dota. Betradar, Betgenius e Oddin forniscono le quote. Le opzioni di scommessa includono singole, multiple e scommesse live.

Bonus e Promozioni

Depositi e Prelievi

Mega Dice ha collaborato con WalletConnect, un protocollo open source che facilita la connettività con vari portafogli crypto Web3. I giocatori presso Mega Dice possono collegare senza problemi il loro portafoglio Web3 scelto tramite WalletConnect, garantendo depositi e prelievi di criptovalute sicuri e anonimi con una notevole rapidità. Mega Dice presenta importi minimi di deposito variabili a seconda della criptovaluta scelta. Ogni criptovaluta supportata ha soglie minime di prelievo, che generalmente ammontano a pochi dollari.

I depositi presso Mega Dice vengono elaborati automaticamente, di solito seguendo una singola conferma della blockchain. I tempi di transazione variano a seconda della criptovaluta scelta, con pagamenti in Ethereum, Tether e USD Coin che arrivano in meno di un minuto, mentre le transazioni in Bitcoin richiedono più tempo a causa della sua rete più lenta.

App Mobile e Supporto Clienti

Mega Dice non dispone di un'app mobile dedicata, ma si compensa con una funzionalità mobile quasi completa accessibile tramite l'app Telegram, dotata di un design responsive e orientato al mobile con un menu inferiore user-friendly per una navigazione senza intoppi. Tutti i pulsanti del sito sono funzionali su dispositivi mobili, compresa l'opzione di chat per un accesso comodo al supporto clienti.

L'esperienza con il supporto clienti di Mega Dice è altamente soddisfacente; le richieste ricevono risposte tempestive entro 30 secondi, di solito richiedendo fino a un minuto come dichiarato sul sito, con la possibilità di ricevere documentazione esaustiva per le richieste complesse e il metodo di contatto aggiuntivo via email. Inoltre, la piattaforma offre assistenza clienti 24/7 tramite Telegram.

Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi:

Supporta numerose criptovalute e pagamenti in valuta fiat Primo casinò Telegram con licenza al mondo Bonus di deposito corrisposto del 200% fino a 1 BTC e 50 giri gratuiti Casinò completamente con licenza

Svantaggi:

Non disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito – è richiesta una VPN Il bonus di benvenuto è accessibile solo dopo aver depositato almeno £/€/$20

3. TG Casino – Nuovo Casinò su Telegram con oltre 300 Giochi

TG Casino opera direttamente all'interno dell'app di messaggistica Telegram, sfruttando la sua vasta base di utenti di oltre 700 milioni di persone. Quello che differenzia TG Casino è il suo approccio amico dell'anonimato, che non richiede la creazione di un account o la verifica dell'identità per permettere ai giocatori di immergersi nelle scommesse con criptovalute. I giocatori possono accedere senza soluzione di continuità a questo Casinò di Telegram senza dover lasciare la piattaforma di messaggistica, consentendo agli utenti di depositare criptovaluta e iniziare a scommettere rapidamente.

TG Casino si rivolge a giocatori di tutto il mondo, eliminando persino la necessità di VPN, vantando una licenza completa da Gaming Curacao. La piattaforma offre un intrattenimento esteso con oltre 300 giochi da casinò e opzioni di scommesse con criptovalute che comprendono oltre 30 mercati, tra cui sport popolari come calcio e calcio. In particolare, TG Casino presenta la sua criptovaluta, $TGC, attualmente disponibile attraverso un prevendita che ha già raccolto con successo oltre $2.800.000 da investitori.

Giochi di scommesse con Bitcoin

TG Casino vanta oltre 300 giochi, coprendo una vasta gamma di offerte, come slot di rinomati fornitori come Endorphina e Novomatic, roulette con opzioni come roulette europea e a doppia palla, e blackjack con varianti a mazzo singolo e europee. Gli appassionati di poker possono godersi il poker a 3 carte, il Texas Hold'em e altro ancora, mentre l'ampia sezione di croupier dal vivo comprende blackjack, roulette, baccarat, poker ed esperienze coinvolgenti di giochi televisivi. La piattaforma si rivolge anche agli appassionati di giochi istantanei come mine, aviator, hilo e dadi, insieme ad altri giochi da tavolo come craps, keno e baccarat.

Bonus e Promozioni

Depositi e Prelievi

A TG Casino, i giocatori non possono effettuare depositi in valuta fiat. Tuttavia, possono comodamente acquistare criptovalute direttamente attraverso l'app di TG Casino su Telegram utilizzando metodi come carte di credito, carte di debito, bonifici bancari o portafogli elettronici senza il fastidio dei controlli KYC, il che fa di questa piattaforma di Telegram il casinò più anonimo attualmente disponibile. Il deposito minimo per Bitcoin è di 0,0001 BTC (circa $2,75), con limiti variabili per altri token, mentre il prelievo minimo è di 0,0002 BTC. Tutti i depositi e i prelievi sono privi di commissioni e elaborati istantaneamente dal casinò, anche se i giocatori devono notare che sono responsabili per coprire eventuali commissioni di transazione associate alla blockchain.

App Mobile e Supporto Clienti

Sebbene TG Casino non fornisca un'app mobile dedicata, i giocatori possono interagire comodamente con la piattaforma sui loro smartphone attraverso l'app di Telegram. L'esperienza di TG Casino all'interno di Telegram riflette da vicino quella di un'applicazione mobile indipendente, garantendo uniformità su dispositivi come smartphone, tablet o computer. Telegram consente anche il supporto clienti 24/7 e il gioco sicuro e crittografato.

Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi:

300+ giochi da casinò Gioca completamente in modo anonimo senza necessità di KYC o registrazione Bonus di benvenuto con corrispondenza del deposito del 200% fino a 10 ETH Accetta 11 delle principali criptovalute

Svantaggi: