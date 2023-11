Come portare la natura dentro casa con l'interior design

Arredare casa, magari con l’aiuto di un interior design esperto, tenendo però presenti i principi del benessere abitativo quali luminosità, gestione degli spazi e praticità è importante, anche se a volte è complesso da mettere in atto.

Una casa in cui tornare la sera, in cui sentirsi al sicuro, rilassati e soprattutto in cui ricaricare le energie è l’obiettivo di tutti.

Ma come fare per ottenere questo risultato?

Iniziamo con il dire che il concetto dianche per l’arredamento di un appartamento, è sempre valido. Riempire di oggetti la propria casa può dare la sensazione di rimpicciolire gli spazi e quindi la conseguente sensazione di “oppressione”.

Il concetto è che in casa bisognerebbe sempre favorire la praticità e la comodità. Bisogna essere in grado di creare i propri angoli neutri, quelli in cui si sente di potersi rilassare, magari leggendo un buon libro o guardando un bel film o ancora ascoltando un po’ di musica.

Allo stesso modo nella propria abitazione è sempre consigliabile arredare gli spazi con dei punti verdi, che rilassino la mente e che diano ossigeno all’ambiente. Le case di città spesso sono prive di angoli all’aperto e arredare casa con anche piante, in punti strategici, diviene fondamentale per il benessere abitativo.

A questo proposito, leggiamo alcuni consigli su come introdurre il verde nella propria casa con l’aiuto dell’interior design.

La magia delle piante nell'interior design

Le piante non sono soltanto un tocco di verde che fa da contrasto ai colori predominanti in una casa. Sono un elemento vivo che porta con sé tutto il potere rigenerante della natura.

L'introduzione di piante nell'interior design è diventato una tendenza in crescita, sia per gli appassionati di giardinaggio che per gli amanti del design.

Le piante purificano l'aria, riducendo la presenza di agenti inquinanti, e sono capaci di regolare l'umidità ambientale. Queste caratteristiche le rendono perfette non solo per migliorare l'aspetto estetico di una casa, ma anche per creare un ambiente più salutare.

È importante anche saper scegliere la pianta giusta. Non tutte le piante sono adatte a ogni tipo di ambiente. È fondamentale fare una ricerca o chiedere consiglio in un vivaio per capire quali piante sono le più adatte per l'illuminazione, la temperatura e l'umidità della tua casa.

Ad esempio, piante come la sansevieria o il ficus sono perfetti per gli interni perché richiedono poca manutenzione e si adattano a diverse condizioni di luce.

Per massimizzare l'effetto delle piante, è importante considerare la loro posizione. Ad esempio, posizionare una pianta vicino a una finestra può offrire la luce necessaria, ma attenzione ai raggi diretti del sole che potrebbero danneggiarla.

Inoltre, una pianta posizionata in un angolo del soggiorno o vicino al divano può diventare un punto focale che invita alla tranquillità e al relax.

Introdurre elementi naturali nell'arredamento

Oltre alle piante, ci sono molti altri modi per portare la natura in casa. L'uso di materiali naturali nell'arredamento, come legno, pietra, lino e cotone, può aiutare a creare un ambiente che evoca la serenità della natura.

Possibili scelte sono:

quando si sceglie l'arredamento, optare per materiali sostenibili non solo è una scelta etica ma può anche migliorare l'atmosfera della tua casa. Il legno riciclato, ad esempio, non solo è eco-friendly ma aggiunge anche carattere e storia all'arredo.

● tessuti naturali: tessuti come lino, cotone e lana sono perfetti per cuscini, tende e tappeti. Oltre ad essere piacevoli al tatto, hanno la capacità di regolare la temperatura, garantendo un comfort ottimale in ogni stagione.

Un altro elemento che può aiutare a portare la natura in casa è l’acqua. Scopriamo nel prossimo paragrafo come portarla nella propria abitazione secondo i principi del’interior design.

L'acqua come elemento di design

L'acqua ha sempre avuto un potere rilassante sull'animo umano. Che si tratti del suono di una cascata o della vista di un lago tranquillo, l'acqua può trasformare un'abitazione in un'oasi di pace.

Fontane d'interno: questi elementi non sono solo esteticamente piacevoli, ma il suono dell'acqua che scorre può mascherare rumori di fondo e creare un ambiente rilassante. Posizionare una piccola fontana in un angolo del soggiorno o dell'ingresso può fare la differenza.

Acquari: oltre alla bellezza dei pesci che nuotano, gli acquari possono diventare un punto focale in una stanza. Scegliere piante acquatiche e decorazioni che richiamano l'ambiente naturale può intensificare l'effetto rilassante dell'acqua.

Incorporando questi suggerimenti nel tuo spazio, potrai creare un'atmosfera che riflette la bellezza e la tranquillità della natura, offrendoti un rifugio dove rigenerarti ogni giorno.

In linee generali quello che bisogna considerare è il rispetto di un equilibrio energetico in casa, che risponda a diverse esigenze. Approfondiamo nel prossimo paragrafo quali sono i consigli che un interior design potrebbe dare in proposito.

Consigli per un equilibrio energetico nell'interior design

Creare un equilibrio energetico in casa non significa solo ridurre il consumo energetico, ma anche creare un ambiente che promuova il benessere, la serenità e l'armonia. L'interior design ha un ruolo cruciale in questo, poiché influisce direttamente sul modo in cui ci sentiamo e interagiamo con lo spazio che ci circonda.

Ecco alcuni consigli per ottenere un design che favorisca un sano equilibrio energetico:

Luce naturale: Massimizza l'ingresso della luce naturale nelle stanze. Utilizza tende leggere e trasparenti che permettano alla luce di filtrare, garantendo al contempo privacy. Una buona illuminazione naturale durante il giorno può influenzare positivamente l'umore e ridurre il bisogno di luci artificiali.

● Colori calmanti: i colori hanno un impatto notevole sul nostro stato d'animo. Tonalità neutre o pastello, come azzurro, verde chiaro e beige, possono promuovere una sensazione di calma e rilassatezza;

● Riduzione del disordine: un ambiente ordinato e libero da disordine aiuta a mantenere chiarezza mentale e a ridurre lo stress. Investi in soluzioni di storage eleganti e funzionali che mantengano tutto in ordine senza sovraccaricare lo spazio;

● Materiali naturali: come già menzionato, materiali come legno, pietra e fibre naturali possono migliorare l'equilibrio energetico di una stanza. Sono caldi, accoglienti e hanno un'essenza che ci riporta alla natura;

● Aree di relax: dedica degli spazi specifici per il relax e la meditazione. Questi potrebbero includere angoli lettura, spazi per la meditazione o persino piccoli altari zen;

● Flusso e spazio: l'arrangiamento dei mobili dovrebbe favorire un flusso naturale all'interno della stanza. Ciò evita blocchi energetici e promuove un senso di apertura e libertà.

Una casa che abbia il giusto equilibrio tra arredamento minimal e “punti di natura” diviene fondamentale per il benessere dei suoi abitanti. Vuoi affidarti a esperti di interior design? Visita questo sito e trova la specialista d’arredamento d’interno adatta a te.