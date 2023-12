In Via Gobbetti per "vestire" il Natale

Peserico è uno dei brand più conosciuti della moda italiana e la sua notorietà, nel mondo, è sempre crescente.

Qualità, design, colori hanno da tempo conquistato donne e uomini grazie anche ad un grande lavoro svolto nel retail sia in Italia che all’estero. Soltanto quest’anno, o poco più, ha aperto vari spazi di grandissimo prestigio, dal flagship store di 300 mq, a Milano, in via della Spiga, all’interno dello storico palazzo Pertusati al monomarca a Capri, da Puerto Banus in Spagna a Sylt in Germania e poi vari corner dedicati alle collezioni uomo aperti da Bloomindales, catena di grandi e rinomati negozi statunitensi, a Chery Clase, Chestnut Hill, Sherman Oaks, Palm Beach Garden dove è stato dato spazio anche alla collezione donna. Peserico ha poi aperto anche in Uzbekistan, Arbaijan, Kazikistan, nel nostro paese ha 9 store propri.

A Torino l’attenzione di chi vuole vestire l’alta moda Peserico trova competenza e gentilezza in via Pietro Gobbetti oppure si può puntare su Santa Margherita Ligure in Piazza Caprera o ai vari monomarca milanesi o all’outlet di Serravalle Scrivia.