Regionali, Valle parte con la campagna elettorale: "Non possiamo stare fermi"

"Noi, un altro Piemonte" e la figura stilizzata delle montagne: è partita ufficialmente oggi la campagna elettorale di Daniele Valle per le Regionali. Questa mattina, negli spazi per le affissioni della Città di Torino, hanno fatto la loro comparsa circa un migliaio di poster elettorali del vicepresidente del Consiglio Regionale.

No logo del Pd

Poster/denuncia liste d'attesa

L'assenza della sigla del Pd non lo lega direttamente alla formazione politica, pur essendo lui un esponente di spicco. Ed accanto al suo volto sorridente, in alcune postazioni del Comune, Valle ha fatto affiggere anche dei poster/denuncia sulle liste di attesa targate Cirio. "380 giorni per una visita medica? No grazie". Su queste locandine è disponibile un qr code di accesso ad un sito internet.