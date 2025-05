Nuovo Piano Regolatore, dubbi di Firrao (Torino Bellissima): "Con la legge attuale Lo Russo non riuscirà ad approvarlo"

I dubbi

Tempistiche che non convincono il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao: "Con la legge vigente, non ci sono chances di approvare il nuovo piano regolatore in questa consigliatura, uno degli obiettivi dichiarati di questa Giunta". Servono infatti 330 giorni dalla approvazione della prima bozza, prevista per dicembre 2025.