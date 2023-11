L'Hotel Cascina Fossata ospita l'evento "Strategia europea per la Salute mentale"

Da un’indagine, condotta da Ipsos e promossa dal Gruppo Axa su un campione di 30.600 persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni in 16 Paesi sulla salute mentale e il benessere, risulta che l’Italia, insieme al Giappone, presenta la più bassa percentuale di persone che avvertono uno stato di pieno benessere mentale.

I soggetti più a rischio sono le donne e i giovani, questi ultimi perché scontano l'effetto di un uso spesso eccessivo di tecnologie e social. I segnali positivi, di questo 2023, sono che diminuisce lo stigma sull'argomento e cresce la propensione a prendersi cura della propria salute mentale.

Se ne parlerà il 1° dicembre alle ore 21.00 a Torino, all’Hotel Cascina Fossata in via Ala di Stura 5, in un incontro pubblico organizzato dall’Onorevole Maria Angela Danzì, Deputata Non Iscritta al Parlamento Europeo, perché bisogna fare promozione, prevenzione e interventi precoci per i problemi di salute mentale.

L’Eurodeputata Danzì da tempo sta lavorando ad una relazione sulla salute mentale e il testo verrà votato nella plenaria di dicembre a Strasburgo e include molti di questi emendamenti che riguardano in particolare:

L’individuazione delle categorie vulnerabili: giovani, donne vittime di violenza fisica e abusi sessuali, migranti, vittime di catastrofi naturali) e le relative misure d’azione

Introduzione di una strategia di prevenzione del suicidio giovanile con programmi educativi campagne di informazione su consumo e abuso di droghe e alcol

Ricerca studi sulle nuove patologie dei giovani

Ricerca, studi sugli effetti del consumo di cannabis geneticamente modificata (ad alta concentrazione di THC) anche in relazione al consumo contingente di alcol e medicinali come antidolorifici

Ricerca, studi e implementazione di nuovi strumenti per il trattamento dello stress post traumatico

Studio e ricerca sul disturbo narcisistico della personalità e sviluppo di trattamenti e farmaci avanzati