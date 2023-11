Proseguono a Grugliasco gli eventi contro la violenza sulle donne legati al 25 novembre

L'assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con il Comitato “Se Non Ora, Quando?” di Grugliasco e l'Associazione Sezione Aurea, hanno organizzato la mostra “Com’eri Vestita?”, promossa da Amnesty International, allestita allo Chalet Allemand del parco culturale Le Serre fino al 2 dicembre 2023, con l’obiettivo di far riflettere, tramite gli abiti esposti, su come indipendentemente dal modo in cui è vestita, la donna subisce violenza.