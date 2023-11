Pubblicato il primo Bilancio Pop del Comune di Chivasso

Nella cittadina, in controtendenza rispetto al dato nazionale, si registra l'incremento della popolazione

Una campagna social e una sezione sul portale del Comune di Chivasso (https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/bilancio-pop): da oggi è disponibile on line il Bilancio Pop nato dalla collaborazione scientifica tra l’Assessorato al Bilancio ed il Dipartimento di Management dell’Università di Torino per rendere noti i risultati di gestione riferiti al 2022 in una forma accessibile a tutti.

In controtendenza rispetto al dato nazionale, a Chivasso si registra un incremento della popolazione; in leggero aumento anche le imprese attive ed il commercio si conferma il settore più significativo. Per quanto riguarda invece le entrate, a Palazzo Santa Chiara prosegue l’allentamento della pressione dei tributi.

Il Bilancio Pop fornisce inoltre degli approfondimenti tematici con focus su commercio, Pnrr, elezioni, dichiarazioni anticipate di volontà, trasporti, turismo e social media. La versione cartacea del Bilancio Pop è disponibile negli uffici dello Sportello Unico Polivalente e nella biblioteca Movimente.

Intanto la Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio 2024/2026. L’atto è stato deliberato su proposta del sindaco Claudio Castello che ricopre ad interim le deleghe al bilancio, tributi, piani finanziari, programmazione e controllo di gestione restituite dall’assessora Chiara Casalino per gravi ragioni personali. Per il momento, Chiara Casalino mantiene le deleghe al Commercio, Fiere, Mercati ed Artigianato, Turismo e Tempo Libero ma rinuncerà all’indennità di carica per i mesi di novembre e dicembre 2023.