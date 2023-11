Sei un autista? Vieni a lavorare con noi in Lombardia: previsto vitto e alloggio

Ecologica Piemontese, un'azienda con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi ambientali ed ecologici, sta selezionando per la sede di Agrate Brianza (MB), autisti con patente C/E e CQC. Ampliamento del proprio team con possibilità di vitto e alloggio per chi abita fuori regione.

L’inserimento prevede un periodo di prova mirato all’assunzione diretta. Per chi proviene da regioni distanti dalla sede, l’azienda mette a disposizione vitto e alloggio. Il trattamento economico previsto è correlato agli standard contrattuali e alle mansioni che verranno concordate. Questa è un'opportunità unica, se non risiedi in Lombardia, per unirsi a un'azienda con una solida reputazione nel settore e contribuire alla loro missione di servizi ambientali ed ecologici.