Turismo Torino e provincia si merita il premio sulle campagne di informazione 2023

Ogni anno, il GIST - Gruppo Italiano Stampa Turistica - assegna il prestigioso Premio ICA (Information Campaign Award) alla migliore campagna di informazione realizzata dagli operatori del turismo: dagli Enti per il Turismo Stranieri in Italia, Compagnie di Trasporto, Tour Operator, Hotel & Resort e Grandi Eventi.



Ieri sera, mercoledì 29 novembre, Sabrina Talarico, Presidente del GIST e Donatella Luccarini, Presidente del Premio ICA-Information Campaign Award hanno consegnato le targhe ai vincitori nel salone delle feste dell’Osteria del Treno a Milano insieme alla Commissione giudicante che ha prestato particolare attenzione alle indicazioni giunte dai soci che partecipano fornendo le loro impressioni per le varie categorie.



Quest’anno il premio per la Categoria Grandi Eventi è stato assegnato a Turismo Torino e Provincia in qualità di Official Local Tourism Agency per le Nitto ATP Finals - a seguito dell’accordo con la FIT-Federazione Italiana Tennis - con l’obiettivo di valorizzare e posizionare la “destinazione Torino” e il territorio piemontese a livello nazionale e internazionale trasformando l’evento sportivo in un’esperienza a forte impatto culturale, turistico e sociale.



La motivazione?

Per la grande professionalità e l’impegno con cui la Città di Torino, la Regione Piemonte, la Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte promuovono questo evento di portata internazionale. Per cinque anni, dal 2021 al 2025, Torino ospita il grande tennis con il prestigioso NITTO ATP Finals. Oltre al Pala Alpitour dove si svolgono le partite, si può fruire di un programma ricco di eventi collaterali denominato “Torino it’s a match” e un Fan Village frequentato da appassionati e curiosi. Per l’occasione le piazze, le strade, i luoghi emblematici si animano con varie attività tra cui degustazioni enogastronomiche e talk.



Afferma Donatella Luccarini, Presidente del Premio "Scegliere Nitto ATP Finals è stato naturale per la portata della manifestazione nel mondo del Tennis. Inoltre la Città di Torino insieme a Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Visit Piemonte hanno supportato l’evento sportivo con una serie di iniziative e incontri incredibili fuori dal Pala Alpitour”.



“Siamo molto orgogliosi – sottolinea Marcella Gaspardone, Dirigente di Turismo Torino e Provincia – di aver ricevuto questo riconoscimento come Ente del Turismo e, soprattutto, a nome di tutti gli Enti coinvolti - Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Visit Piemonte - che hanno fortemente voluto e sostenuto questo prestigioso evento internazionale che testimonia l’alta vocazione sportiva di Torino e il Piemonte. Tutti insieme abbiamo collaborato per creare un fitto calendario di appuntamenti collaterali che hanno trasformato l’evento anche in una grande festa per tutta la città accendendo i riflettori sulle eccellenze turistico-culturali ed enogastronomiche del nostro territorio”.



Per la Categoria Ente del Turismo è stata premiata la Polonia; per la Categoria Compagnie di Trasporto, Italo Treno; per la Categoria Tour Operator, Go World; per la Categoria Hotel & Resort, Ermitage Medical Hotel di Abano.