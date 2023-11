Al 41TFF la proiezione del docu-film Le Belle Estati con il regista Mauro Santini

Salta la proiezione del film Roma Nuda. Il film non in concorso, ma nella sezione Back to Life, doveva essere preceduto da una presentazione con Eva Henger e Francesco Venditti.

"E' stata una scelta del produttore che l'ha ritirato" spiegano dall'organizzazione del Torino Film Festival.

Resta invece in programmazione la presentazione del documentario Le Belle Estati con il regista Mauro Santini. L Uno dei massimi registi del cinema laterale italiano adatta Pavese al corpo, allo sguardo e al presente di un liceo pesarese. Un teen movie sperimentale.

Ecco gli altri titoli da non perdere oggi:

In concorso

Ore 11 Massimo, sala 1

MANDOOB/NIGHT CROURIER

(Ali Kalthami, Arabia Saudita, 2023, DCP, 111’) Sott. it./Eng. sub.

In una Riyad notturna, ultramoderna e poco vista al cinema, le tragicomiche vicissitudini di un fattorino, metafora di una società in cambiamento.

Ore 11 Greenwich, sala 1

CAMPING DU LAC

(Eléonore Saintagnan, Belgio/ Francia, 2023, DCP, 70’) Sott. it./Eng. sub.

Un campeggio vista lago come concentrato di miti e leggende. Un elogio del racconto che è anche parabola ecologica. Trasognato, come un film di Luc Moullet.



Ore 11.15 Greenwich, sala 2

DIAMOND MARINE WORLD

(Hsiu Yi Huang, Taiwan, 2023, DCP, 154’) Sott. it./Eng. sub.

Il taiwanese Du avvia un allevamento di gamberi in Myanmar. Con lui, la ragazza birmana Sue e la stessa regista, che filma tutto (anche quello che non dovrebbe). Un’avventura epica, politica, intima.



Ore 13 Massimo, sala 1

LA PALISIADA

(Philip Sotnychenko, Ucraina, 2023, DCP, 100’) Sott. it./Eng. sub.

Due spari, a 25 anni di distanza. E un film (giallo, a modo suo) che mostra i modi in cui la storia ufficiale viene costruita. Col fantasma della verità, ad aleggiare

Ore 15 Greenwich, sala 1

WHITE PLASTIC SKY

(Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó, Ungheria/Slovacchia, 2023, DCP, 111’) Sott. it./Eng. sub.

In un futuro prossimo, le persone possono scegliere di morire e diventare alberi. Tra Stanisław Lem e Miyazaki, un’animazione distopica che diventa una splendida storia d’amore.

Ore 14 Greenwich, sala 3

SMILING GEORGIA

(Luka Beradze, Georgia, 2023, DCP, 62’) Sott. it./Eng. sub.

La promessa elettorale del presidente georgiano (sconti per tutti sulle cure odontoiatriche!) priva dei denti decine di persone. Tragedia o farsa? E qual è il costo delle bugie dei politici.

Ore 14.30 Romano, sala 1

GIGANTI ROSSE

(Riccardo Giacconi, Italia, 2023, DCP, 69’) Eng. sub.

Esordio nel lungo di una promessa mantenuta del nostro cinema di ricerca. Una commedia familiare. E un giallo sulla messa in scena della realtà e della memoria.



Ore 16 Massimo, sala 1

BIRTH

(Jiyoung Yoo, Corea del Sud, 2023, DCP, 155’) Sott. it./Eng. sub.

Una gravidanza inattesa spezza l’equilibrio di una coppia. Memore di Lee Chang-dong, un’analisi spietata di sentimenti inconfessabili: egoismo, ambizione, disinteresse.

Ore 17 Romano, sala 1

LE BELLE ESTATI

(Mauro Santini, Italia, 2023, DCP, 74’) Eng. sub.

Uno dei massimi registi del cinema laterale italiano adatta Pavese al corpo, allo sguardo e al presente di un liceo pesarese. Un teen movie sperimentale. Presentazione con il regista Mauro Santini.



Ore 19.30 Massimo, sala 1

ARTURO A LOS 30

(Martín Shanly, Argentina, 2023, DCP, 92’) Sott. it./Eng. sub.

Un uomo alle soglie della maturità, un coming of age tardivo, una commedia irresistibile e inclassificabile, malinconica e cerebrale.



Ore 19.30 Romano, sala 1

A STRANGER QUEST

(Andrea Gatopoulos, Italia/Usa/ Canada, 2023, DCP, 90’) Sott. it.

David Rumsey è un grande collezionista di mappe. Il film è il suo museo: anche virtuale, anche sentimentale, tutto da attraversare.



Ore 21.30 Greenwich, sala 3

SILENCE OF REASON

(Kumjana Novakova, Bosnia, 2023, DCP, 63’) Sott. it./Eng. sub.

Video d’archivio dall’ex Jugoslavia; un villaggio bosniaco “campo di stupro”; i racconti delle vittime delle violenze operate dalle truppe serbe: un film durissimo, un atto di memoria e rinascita.

Fuori concorso

Ore 11.30 Romano, sala 2

GIANNI VERSACE, L’IMPERATORE DEI SOGNI

(Mimmo Calopresti, Italia, 2023, DCP, 70’) Gianni Versace fin da bambino passa il suo tempo a disegnare abiti, e a pensare in grande: la sua vita sarà favolosa, il suo nome risuonerà a livello mondiale.



Ore 20 Romano, sala 2

SEDICI MILLIMETRI ALLA RIVOLUZIONE

(Giovanni Piperno, Italia, 2023, DCP, 67’) Eng. Sub.

Cos’ha significato essere comunisti? E cosa può ancora significare? Piperno viaggia nel tempo (con le parole di Luciana Castellina e le immagini prodotte dal PCI) e parla al presente. In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.



Ore 21.45 Romano, sala 3

GATTO NELLA CASA DEI FANTASMI

(Elisabetta Sgarbi, Italia, 2023, DCP, 30’) Eng. sub.

Un gatto, molto materiale d’archivio, un grande scrittore. Il nuovo film di Elisabetta Sgarbi è sospeso tra passioni senza tempo.

Fuori campo

Ore 22 Capodoglio ANIMA_L Progetto dell’attrice e performer Linda Messerklinger, in cui musica, parole e immagini creano un habitat mutante, un paesaggio sonoro evocativo ed ipnotico che fonde arte, scienza e attivismo. Con lei sul palco Roberto Dell’Era, Claudio Lorusso e Nadia Zanellato + special guests. A seguire dj set di Andrea Passenger che ha il potere di trasformare il suo diggin’ in un dj set che è un vero e proprio viaggio nell’universo della black music, dalle chicche vintage più oscure a suoni più moderni.

Per info e programma completo: www.torinofilmfest.org