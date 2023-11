Il Consiglio metropolitano del 5 dicembre discuterà del Bilancio di previsione 2024-26

Il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha convocato per martedì 5 dicembre alle 15,30 nell’aula consiliare “Elio Marchiaro” di piazza Castello 205 la decima seduta del Consiglio metropolitano nel 2023.

All’ordine del giorno:

- la quinta Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025, a relazione della Consigliera delegata Caterina Greco

- la nota di aggiornamento al DUP-Documento unico di programmazione 2024-2026, a relazione del Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e della Consigliera delegata Caterina Greco

- lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, a relazione della Consigliera delegata Caterina Greco

- una modifica integrativa al regolamento dell’IPT-Imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli al Pubblico registro automobilistico, a relazione della Consigliera delegata Caterina Greco

- una serie di modificazioni al regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana, a relazione del Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo

- gli indirizzi strategici per l’elaborazione della sezione 2 del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, a relazione del sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e del Vicesindaco Jacopo Suppo

- gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana di Torino presso Enti, aziende e istituzioni, a relazione del sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e del Vicesindaco Jacopo Suppo

- la convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, a relazione del consigliere delegato Gianfranco Guerrini.