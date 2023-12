La magia delle feste illumina Rivoli. Dall’8 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale

Non è Natale a Rivoli senza il suo Villaggio di Babbo Natale. Per il ventesimo anno consecutivo, dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la città si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale: aperto tutti i giorni, a ingresso libero, porterà i visitatori nelle atmosfere tipiche del periodo più bello dell’anno con animazione per bambini e programmi specifici per le scuole. Non mancherà uno sguardo attento al prossimo, con tante iniziative di solidarietà. Visitatori e turisti saranno accolti nella magia del Natale anche grazie ad un albero alto 10 metri in piazza Martiri: un’installazione luminosa composta da 36 sfere di diversi diametri dal sicuro impatto visivo. Ma tutta la città sarà scintillante grazie alle luminarie in tutti gli undici quartieri e ad alcune sculture luminose. La particolarità del Villaggio è proprio quella di abbracciare più zone della città, in un evento diffuso e coinvolgente.

"Il Villaggio di Babbo Natale con tutte le sue attrazioni, offre alla città e ai suoi visitatori momenti di divertimento immersi nell’atmosfera avvolgente del Natale! - afferma il Vice Sindaco e assessore al Turismo, Laura Adduce – Inoltre, grazie alla collaborazione con le molteplici Associazioni Commercianti, si sono creati nuovi appuntamenti in città. Il giorno dell’inaugurazione i Babbi Natale visiteranno in moto tutti i quartieri contribuendo a creare quel clima di gioia immensa tipico del periodo, tanto atteso da grandi e piccini. Viva Rivoli e viva il Villaggio di Babbo Natale. Vi aspettiamo!”.

"Come Amministrazione Comunale abbiamo profuso un grande sforzo per l'organizzazione di questo Natale e per questo voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi: Turismovest, uffici, commercianti, associazioni, privati. – dichiara il Sindaco Andrea Tragaioli - Abbiamo investito sulla città, sul centro cittadino e coinvolto i quartieri per creare un vero momento di condivisione per stare insieme immersi nella magia del Natale senza dimenticare le famiglie bisognose e la solidarietà”.

“Da sempre, e ancora di più quest’anno che festeggiamo la 20^ edizione – spiegano Roberto Beltrami e Simona Pravato, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio Turismovest -, il Villaggio rimane un appuntamento gratuito, dal forte richiamo turistico, il primo del suo genere nel Nord-Ovest d’Italia con la Casa di Babbo Natale e le casette che accolgono bambini, famiglie e scuole, valida proposta di intrattenimento che si trasforma anche in un’ottima occasione per visitare il centro storico di Rivoli”.

Piazza Martiri ospiterà le tipiche casette di legno dedicate alla merenda che proporranno prelibatezze dolci e salate oltre alla pista di pattinaggio. Dopo aver assaporato il Villaggio ci si potrà quindi dedicare ad una visita del centro storico facendo shopping nei negozi della città. Inoltre la Galleria Vart in corso Susa ospiterà in alcuni pomeriggi allestimenti natalizi e un magico percorso di macchinine.

La ventesima edizione coinvolgerà non solo piazza Martiri della Libertà ma anche piazza Portici: quest’ultima, infatti, ospiterà la Casa di Babbo Natale dove ci sarà proprio il Babbo più atteso dai piccini ad accogliere desideri e sogni dei più piccoli, insieme ai suoi aiutanti e alla Renna Cometa, oltre alla slitta e ai pony. Non mancherà il Postino nel magico ufficio postale per scrivere e inviare le letterine a Babbo Natale, quasi 6 mila quelle partite anche nell’ultima edizione.

Come sempre il Villaggio sarà anche un’occasione per tendere una mano alle famiglie più bisognose. Previste infatti numerose iniziative benefiche e fino al 7 gennaio, nei negozi in prossimità di piazza San Rocco è prevista la raccolta di generi alimentari a cura di associazione Piazza San Rocco e G.V.V. San Martino-Stella. Nel Bosco incantato allestito nel Giardino Marcella di Levrano di Corso Susa a cura dell’Associazione Ripulae, si potrà invece sostenere il reparto pediatrico dell’ospedale di Rivoli partecipando agli eventi previsti l’8, il 10 e il 17 dicembre. La sede Fidas di via Adamello ospiterà invece una mostra di Presepi a cura dell’Associazione Donatori Sangue Fidas Rivoli della collezione privata di Maria Carla Contadin e Francesco Seminara (festivi e prefestivi 10-12, 15-18). Per chi vuole scoprire come si festeggiava il Natale 250 anni fa, l'associazione storico-culturale "Il Mondo Novo" permetterà ai visitatori di immergersi nelle atmosfere natalizie del 1700, riportandoci alle origini della festa come la conosciamo oggi: il viaggio nel tempo è nella Torre della Filanda, il 16 e 17 dicembre dalle 15,30 alle 19,30. Inoltre vi aspettano la grotta del Grinch in via Piol 4 e tanta buona musica in via Piol 8 a cura dei commercianti della via.

Il Villaggio di Babbo Natale vuole essere un momento di svago per tutti. Per questo sabato 16 e domenica 17 dicembre, in piazza Portici è in programma una “Pedalata Inclusiva - Il Villaggio senza barriere”: un breve percorso con bici pensate per ospitare persone con disabilità. L’iniziativa è a cura dell’asd Senza Limiti – Agonismo Solidale (solo su prenotazione: 328/7346836 - agonismosolidale@gmail.com).

Per dare il via all’edizione 2023, l’8 dicembre dalle 11, piazza Martiri della Libertà ospiterà la grande festa inaugurale che si aprirà con i Babbi Natale in moto che poi partiranno per una sfilata per le vie di Rivoli, attraverseranno tutti i quartieri rivolesi, passeranno dall’Ospedale di Rivoli e concluderanno il percorso in piazza Fratelli Cervi con una festa organizzata grazie all’accoglienza del Comitato di Quartiere e dei negozi di via Po. Dopo la partenza dei Babbi Natale in moto, l’inaugurazione dell’8 dicembre in Piazza Martiri proseguirà con il saluto delle autorità che apriranno ufficialmente il Villaggio e con la musica del Piccolo Coro Sister Queen della scuola Salotto e Fiorito di Rivoli. La mattinata in Piazza Martiri si concluderà con l’esibizione di hockey su ghiaccio della società sportiva Wind of Usa. A seguire, in corso Susa 10, appuntamento per l’accensione dell’albero di Natale.

Previsti, durante il mese di apertura, numerosi eventi, come esibizioni musicali, letture per bambini e tante occasioni di divertimento. Per salutare le festività e dare il benvenuto all’anno nuovo, il 5 gennaio è prevista una grande festa finale dedicata alla Befana con lo storico Falò che si terrà in piazza San Rocco e la sfilata in moto delle befane per i quartieri della città con tappa all’Ospedale di Rivoli.

Il Villaggio di Babbo Natale è organizzato da TurismOvest, con il contributo della Città di Rivoli, il patrocinio del Comune di Buttigliera Alta, della Città Metropolitana di Torino, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il giorno di Natale e il 1° gennaio dalle 15 alle 19. Sabato e domenica, 8, 24, 26 dicembre e 6 gennaio apertura anche al mattino dalle 10 alle 13.