Bricherasio: fiamme all’Alpi Maglia, vigili del fuoco al lavoro dalle 6,30

Un incendio si è sviluppato stamattina verso le 6,30 all’Alpi Maglia di Bricherasio, l’azienda tessile che si trova in via Vittorio Emanuele II 104. Le fiamme sarebbero partite dalla zona dei magazzini. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco: Pinerolo, Luserna San Giovanni, Lingotto, Borgone Susa, Rivalta, Santena e centrale di Torino con carro fiamma e nucleo Nbcr. I pompieri lavorano per evitare che il rogo travolga la vicina falegnameria. Presenti anche il 118, i carabinieri, l’Aib e la protezione civile che ha montato la motopompa per estrarre acqua dal canale comunale.

Il traffico automobilistico è deviato: dalla rotonda di via Vittorio Emanuele II non si può girare in via de Gregorio di Sant’Elia né proseguire in stradale Torre Pellice. Mentre si attende l’Arpa per la verifica della qualità dell’aria. Il Comune ha anche invitato i residenti della zona a tenere le finestre chiuse e uscire con le mascherine Ffp2.