Il Governo Meloni impone lo stop alla cessione di Microtecnica ai francesi di Safran. Fiom: "Perché? Non è italiana dal 1983"

Un fulmine a ciel sereno, o quasi. Così è stato accolto dai sindacati (e in particolare dalla Fiom di Torino), la decisione presa per decreto dal governo Meloni di esercitare la cosiddetta “Golden Power” per impedire la cessione di Microtecnica Srl al colosso francese dell’aerospazio Safran. "Una decisione inattesa e della quale non si conoscono le reali conseguenze", fa notare la sigla sindacale metalmeccanica della Cgil.



Un gesto di "difesa", insomma, per una realtà storica torinese fondata nel 1929 ed è un’eccellenza della meccanica per prodotti del settore aeronautico. Nel 1973 ha acquisito il sito di Luserna San Giovanni (valvole motore) e nel 2001 la Magnaghi Aerospace di Brugherio (comandi per aerei ed elicotteri). Oggi conta circa 700 dipendenti e produce per clienti europei e USA, sempre all’apice dell’eccellenza per capacità produttive e progettuali.

In mani straniere dal 1983

"Prima d’ora la Golden Power è stata usata solo in tre casi e per aziende di proprietà italiana. Ma Microtecnica non è più di proprietà italiana dal 1983 - dicono da Fiom, che guarda con diffidenza alla decisione non condivisa con gli addetti ai lavori -. Ceduta al gruppo Hamilton Standard, nel 2011 passa a Goodrich ed infine, nel 2012, a UTC che viene acquistata da Collins Aerospace nel 2018 e, pur mantenendo identità distinte, nel 2019 entra nel perimetro del gruppo Raytheon: tutte società americane".