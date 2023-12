Basse di Dora, "La situazione igienico sanitaria del quartiere è sempre peggio"

Escrementi di cani in giro e una folta presenza di piccioni evidentemente richiamati da qualcuno che ogni giorno dà loro da mangiare. E' la situazione di degrado che ci segnala un lettore residente in via Basse di Dora, in Circoscrizione 4 a Torino, proprio accanto a via Pietro Cossa.

"Vivo nel quartiere da anni", scrive, "e la situazione igienico sanitaria è sempre peggio. Non possiamo più stendere i panni fuori e sicuramente il valore commerciale dei nostri alloggi sta diminuendo".

L'obiettivo dei residenti è portare la questione a conoscenza dall'amministrazione comunale. "Tra l'altro", scrive ancora il lettore, "vi è anche un asilo nido proprio vicino alla villa dove vengono alimentati i piccioni". In foto, alcune immagini che esplicitano la situazione.