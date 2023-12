La bellezza della semplicità: perché scegliere un abito da sposa essenziale

Quando pensiamo agli abiti da sposa, talvolta è proprio la semplicità a vincere. L’essenzialità, che va ben al di là della convenzionalità. Parliamo di abiti dalle linee spesso pulite, dinamiche, ma anche fresche: si rinuncia al rigore, per fare spazio all’eleganza. Ma per cosa si caratterizzano gli abiti da sposa a Torino semplici?

Vogliamo approfondire proprio questa tematica, allacciandoci ad alcuni argomenti importanti, come la scelta del tessuto, degli accessori – molto più facili da abbinare con un abito semplice – per un look da favola nel giorno più importante di tutti: quello del proprio “sì”.

Le caratteristiche di un abito da sposa semplice

Ci tocca sfatare uno dei più grandi moda nuziale : non tutte le spose hanno il desiderio di optare per un abito in grande stile, quasi principesco. Spesso, infatti, leprediligono la semplicità, l’essenzialità, l’eleganza. L’obiettivo è quello di sentirsi a proprio agio, perché non è in alcun modo obbligatorio sfoggiare vestiti pomposi.

Ricordiamo, infatti, che l’abito da sposa va indossato per tutta la giornata: sarebbe un errore, dunque, prediligere abiti sontuosi che non facciano sentire a proprio agio. Mai sottovalutare il comfort di un abito da sposa semplice.

C’è di più: pensiamo agli accessori. Per le spose che li amano e che apprezzano in particolar modo i dettagli, con un look più semplice è del tutto possibile sbizzarrirsi, trovare il modo di valorizzare un dettaglio in particolare, un accessorio irrinunciabile, persino vistoso.

Dal punto di vista delle decorazioni, così come del taglio, è un modello estremamente semplice: sovente vengono utilizzati tessuti come crêpe georgette, organza, tulle o pizzo. Non mancano, però, decorazioni minimal, o stilizzate. Per chi preferisce un abito semplice ma moderno, un vestito con scollo a V è una scelta irrinunciabile.

Quali sono le tipologie di abiti da sposa semplici

Uno degli esempi più classici, quando parliamo di abiti da sposa semplici, è indubbiamente il, che è femminile, sensuale ed è ideale per chi ha una silhouette magra. Le particolarità? Spalline sottili, con tessuti che scivolano sul corpo in modo estremamente delicato: il raso è una scelta a dir poco azzeccata.

Tra gli altri abiti che rientrano in questa categoria non possiamo non menzionare quello a tubino, spesso senza spalline (o anche con), il cui obiettivo è valorizzare sia il busto quanto le spalle. Di certo, è sempre una scelta molto raffinata.

Incredibilmente confortevole ed elegante, infine, è il modello di abito da sposa in stile impero. Semplice, liscio, ma con un tessuto che fa la differenza, in quanto risulta molto morbido e leggero. Ecco perché tra i tessuti più diffusi per questo abito si prediligono il raso e l’organza.

È bene sottolineare che un abito semplice ed essenziale non è sinonimo di anonimato. Anzi. Semplicemente ci sono delle accortezze che vengono assolutamente valorizzate, come le scollature, leggeri strascichi, il velo ricamato ma non in modo eccessivamente lungo.

Quando preferire un abito da sposa semplice a Torino?

Per tutte leche vogliono raggiungere l’equilibrio nelle forme, la raffinatezza, che vogliono, un abito dalle linee semplici e moderne è davvero una scelta super azzeccata.

Tra l’altro, questi abiti da sposa – magari persino corti, o tailleur giacca-pantalone, o ancora le jumpsuit per nozze più in stile “urban” – sono irrinunciabili per riti civili, cerimonie simboliche o ancora per le seconde nozze. Veri e propri classici senza tempo, così chic da lasciare senza fiato.

L’importanza di rivolgersi al giusto atelier

Vogliamo, però, aggiungere un ulteriore prezioso consiglio: è molto importantea cui rivolgersi, e il motivo è assolutamente semplice: i professionisti del settore sanno sempre quale abito proporre, quale ispirazione seguire, quali tendenze ben si adattano ai gusti della sposa.

È l’abito più importante di tutti, quello più desiderato da molte donne, e non si può correre in alcun modo il rischio di propendere per quello sbagliato. Per l’abito per eccellenza, scegliete sempre e solo il meglio, senza stress. Del resto, è il motivo per cui la ricerca del vestito inizia molto in anticipo rispetto alla data del matrimonio - così come tutti i preparativi del caso - per concedere alle future spose il tempo giusto per sceglierlo.