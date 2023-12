Condomino intossicato dal monossido di carbonio, messa in sicurezza palazzina in via degli Ulivi

Venerdì scorso, 1° dicembre, l'Ufficio Abusivismo Edilizio della Polizia Locale ha coordinato un intervento di verifica e messa in sicurezza delle caldaie e delle canne di ventilazione a servizio di una palazzina di 10 piani in via degli Ulivi.

Durante l'operazione, richiesta da Italgas a seguito dell'intossicazione da monossido di carbonio di un condomino, il personale di ASL, i tecnici della Protezione Civile Ufficio Verifiche Impianti Elettrici e Termici e di ATC, hanno verificato gli impianti di 30 appartamenti, in parte di proprietà di Atc e in parte di privati cittadini.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per verificare l'eventuale presenza di monossido di carbonio negli ambienti. Durante le verifiche è stata individuata la causa delle esalazioni di monossido e sono state adottate misure contingibili urgenti di messa in sicurezza consistenti nella chiusura di 3 utenze gas da parte dei tecnici di Italgas a causa di impianti non conformi alla normativa (tra cui quella responsabile delle esalazioni che hanno provocato l'intossicazione di una persona) e nel distacco di 5 caldaie considerate pericolose.

La celerità con cui è stato effettuato l'intervento congiunto dei vari Enti e le misure adottate hanno consentito di prevenire ben più gravi conseguenze.