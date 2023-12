Troppi incidenti agli incroci di via Crea, il Comune: "Nel 2024 dossi e limiti di velocità"

Diversi incidenti hanno coinvolto negli ultimi anni via Crea e alcune vie che la incrociano, in particolar modo via Asiago e via Chambery. Sinistri che in molti casi avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha ricevuto al riguardo diverse segnalazioni dai residenti di Pozzo Strada, preoccupati per la sicurezza stradale della zona e che hanno chiesto a più riprese l’installazione di dissuasori in prossimità degli incroci o di impianti semaforici.

Entro primavera 2024 interventi per rendere più sicura la viabilità

L’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero ha risposto: “All’incrocio con via Chambery nel 2021 si sono verificati tre incidenti con feriti non gravi, nel 2022 un incidente, nel 2023 dieci incidenti con 8 feriti e due incidenti che hanno coinvolto anche veicoli in sosta”.

“Via Crea – ha aggiunto - non gode di diritto di precedenza in tutto il suo percorso, la segnaletica è presente in tutti gli incroci quindi il numero di incidenti sono da imputare al mancato rispetto della segnaletica”. “Entro la primavera 2024 – ha aggiunto - verranno prese altre misure atte a rendere ancora più sicura la viabilità dell’area”.

“Sono soddisfatto –ha replicato Fissolo - che verranno presi altri provvedimenti come l'installazione di dossi, rallentatori ottici e la limitazione della velocità a 30 chilometri orari*”.