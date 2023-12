Dai Melt agli Uzeda: il weekend di concerti allo sPAZIO211

Un nuovo weekend di concerti allo sPAZIO211.

Giovedì 7 dicembre alle ore 21, ritornano le lunghe Notti Punk della Motorcity con questo doppio release party con un piede nel passato ed uno nell'infinito.

I Melt appartengono alla storia del punk rock Made in Italy, ed arrivano a Torino freschi di Réunion. "Bravi Ragazzi" è un album diventato un cult del genere, uscito nel 1997 che esce per la prima volta su vinile grazie al lavoro di Motorcity Produzioni.

I MadBeat sono alla première de "La Ballata Dei Bicchieri Vuoti", il terzo disco che dovrà certificarne la definitiva consacrazione . I Piemontesi giocano in casa e sono chiamati ad un necessario cambio di passo.

Apriranno le danze i Quarantena, altra garanzia del punkrock nostrano.

Venerdì 7 dicembre, sempre alle 21, tocca agli Uzeda. Una band storica il cui sound che profuma di increspature marine e che si muove incontrastato contro le maree della vita quotidiana, condividendone gioie e dolori.

Gli Uzeda nascono a Catania nel 1987. Inizialmente con 5 elementi, il gruppo esordisce su etichetta A.V. Arts, per la quale incide due dischi: “Out of colours” (1989) e “Waters” (1993). Nell’autunno del 1994 il gruppo registra una Peel Session negli studi Londinesi della BBC per il programma di John Peel,icona del giornalismo musicale mondiale . Pubblicato da Strange Fruit, il disco contiene 3 brani tratti da “Waters” e 3 inediti. Nello stesso anno ,ridotta la formazione a quattro elementi, la band inizia la collaborazione con la label americana Touch and Go Records pubblicando il 12 pollici "4", bandiera del nuovo suono Uzeda, registrato in Francia da Steve Albini. Nel 1998 esce l’album "Different Section Wires" per Touch and Go Rec

In apertura Io Monade Stanca: il power trio del noise rock assurdo, matematico, schizofrenico, progressivo e soprattutto suonato dal cuore.

Per info: www.spazio211.com