Conclusi i lavori nel reparto di dialisi dell'ospedale Maggiore di Chieri

La Dialisi dell’Ospedale di Chieri si è rifatta il look. Sono infatti stati effettuati alcuni importanti interventi strutturali che permetteranno, tra gli altri, anche l’ampliamento del locale con annessione di piccolo ambulatorio adiacente (demolito muro di separazione) che consentirà di ospitare un nuova postazione che passeranno da 8 a 9.

“ Gli altri lavori hanno interessato il rifacimento della pavimentazione – spiega soddisfatto il direttore della struttura di Nefrologia Gianluca Leonardi - dell'impianto elettrico secondo normative vigenti, controsoffittatura e decorazioni. Sono anche stati installati arredi di nuova fattura. Lavori necessari per rendere più ospitale e confortevole il reparto ”.

Questi lavori sono stati eseguiti a seguito di predisposizione (impianto di distribuzione di acque di dialisi e di scarichi, con rifacimento delle testiere dei letti, degli impianti elettrici, decorazioni e controsoffittature) di 2 stanze della Medicina B oltre a medicheria per poter ospitare 8 trattamenti dialitici per turno (96 trattamenti alla settimana) in modo da collocare temporaneamente i pazienti della sala da ristrutturare. I lavori sono stati eseguiti dal mese di giugno fino alla scorsa settimana.

Pescarmona: "Ambiente più confortevole"