Dal panino con la milza al ragusano all'argentiera, Torino diventa Palermo con "Buatta". E in cucina c'è Coulibaly

La "Buatta"

L'originale ha aperto otto anni fa in corso Vittorio Emanuele 176, nel cuore della Kalsa. "Buatta", nel dialetto locale, indica le scatole di metallo rotondo per la conservazione dei pomodori sotto sale. "Torino - spiega Franco Virga - è la città del nord più simile al sud: siamo orgogliosi di essere qui, perché è come una seconda casa".