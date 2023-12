Nell’epoca del digitale i videogiochi si sono estesi su più piattaforme, arrivando ad essere declinati anche su smartphone. Esistono numerosi giochi mobile, e l’intrattenimento odierno ha di fatto raggiunto momentaneamente l’apice nella sua storia. Anche il coinvolgimento del pubblico ha conosciuto il suo picco, e oggigiorno ci sono videogiocatori di qualunque età e senza distinzione di genere. D’altronde, la cultura pop ispira azioni un po’ folli ma pur sempre direzionate dall’amore e la passione alimentata dai propri film, serie tv e giochi preferiti.

Un esempio lo sono i tatuaggi a tema, legati ad un particolare simbolo presente in un film o in una serie, oppure ad un personaggio di un videogioco. La passione mossa dall'intrattenimento la si osserva anche quando si parla di giochi mobile, di cui la casa produttrice Supercell ne risulta una leader. Questa società è riuscita a conquistare il cuore di milioni e milioni di videogiocatori sparsi in tutto il globo, grazie ai suoi titoli innovativi e impattanti. Per approfondire: ecco quali sono i migliori giochi Supercell.

Clash of Clans

Uno dei migliori giochi in assoluto per i vari dispositivi mobili è sicuramente, prodotto e lanciato da Supercell nel 2012. Si tratta di undove l’obiettivo è elaborare delle strategie ben mirate, così da vivere al meglio la propria avventura. Il focus consiste nel costruire da sé unin cui addestrare un esercito da mandare poi in diverse, le quali vengono realizzate online con giocatori diversi.

Clash Royale

Il capolavoro della società Supercell è senz’altro, probabilmente il gioco mobile più scaricato in assoluto. La sua bellezza risiede nella possibilità di svilupparediverse e in, arrivando a collezionare delle splendide carte. Infatti, il coinvolgimento dato dall’esperienza di gioco consiste nella costruzione di mazzi di carte strategiche per poi andare a sfidare altri

Brawl Stars

Uno dei giochi mobile più recenti e maggiormente diffusi in poco tempo è. Supercell ha dato vita ad uno dei suoi migliori prodotti perché il gioco è caratterizzato dalle sfide a tempo e dai, ovviamente online. I giocatori vengono invogliati a proseguire perché ci sonotra cui scegliere, ma soprattutto si ha la possibilità di vivere quest’esperienza sia in singolo che in multiplayer. Il pezzo forte sono le grandida acquisire, stimolando i giocatori a fare sempre meglio.

Boom Beach

Le ambientazioni direndono questo gioco targato Supercell praticamente unico: ci sono isole tropicali e si combattono delle vere e proprie! Tuttavia, è stato preservato il tratto distintivo dei precedenti giochi di ruolo, e quindi l’obiettivo consiste comunque nello sviluppare unadi livello per sconfiggere l’antagonista chiamato Blackguard. La grafica è decisamente un passo avanti rispetto alla concorrenza, mentre la tipologia di sfide da vincere a suon di tattiche appassionano i giocatori.

Hay Day

Nato come un simulatore di vita da contadino,è un titolo Supercell tra i più interessanti in assoluto. I giocatori devono, svolgendo mansioni quotidiane come la coltivazione di diversi prodotti, in seguito da vendere o scambiare con gli altri utenti, e l’allevamento degli animali. L’atmosfera è decisamente più rilassata rispetto a quella dei giochi precedentemente citati, e la grafica risulta coinvolgente.

Clash Quest

L’ultimo gioco da citare come tra i migliori di Supercell, è. Estensione di Clash of Clans, di cui ci sono i nemici più iconici, la bellezza apportata in questo titolo è fornita dalle avventure tattiche da vivere in una serie di mappe suggestive. In definitiva, è presente una splendida combinazione di, e ciò rende l’esperienza particolarmente appassionante.