Circoscrizione 3: al via la riparazione della ciclabile di Corso Montecucco e Corso Montegrappa

La ciclabile di Corso Montecucco e Corso Montegrappa verrà sistemata. L'asfalto in alcuni punti è distrutto e crea disagi ai ciclisti ma anche ai pedoni che, numerosi, quotidianamente percorrono i due viali alberati al centro della carreggiata. Il problema era stato sollevato a fine ottobre dalla Circoscrizione 3 alla Città, in seguito all'interpellanza del consigliere di circoscrizione Davide Scanavino (Torino Bellissima). Il meccanismo istituzionale si è messo in moto: il problema è stato discusso in consiglio circoscrizionale, il coordinatore ai lavori pubblici della 3 Marco Titli ha comunicato il dissesto alla Città che ha controllato con un sopralluogo e deciso di avviare i lavori nell'ambito dell'ordinaria manutenzione.