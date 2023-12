Accoltella un manager e prende alcuni ostaggi, intervengono i carabinieri: ma è un'esercitazione antiterrorismo

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino ha recentemente condotto un'importante esercitazione “live” on assetti antiterrorismo presso il Centro CRF di Stellantis di Orbassano. Lo scenario simulato, in orario serale e notturno nonché in aree al momento non utilizzate da personale di quell’azienda, prevedeva una complessa azione criminale: un malvivente, con l’obiettivo di sottrarre materiale sensibile sull’attività di ricerca, una volta sorpreso ha reagito in modo violento, accoltellando un manager del Centro e tenendo in ostaggio alcuni colleghi.