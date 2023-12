Torino: Piovono Tajarin!

Mangiare piemontese tutto l'anno: adesso è più facile grazie al progetto Mangébin, il cui nome è tutto un programma. Sono 51, in crescita, i ristoranti che aderiscono e garantiscono almeno il 60% dei piatti presenti nel menù provenienti dalla tradizione piemontese, cucinati con ingredienti locali. Lo stesso vale per il vino, di cui un ulteriore 10% dovrà provenire proprio dalla provincia di Torino.

Delizia, allora, il tuo palato con il piacere unico dei deliziosi Tajarin, una pasta fresca tipica del Piemonte, preparata con maestria e amore per la tradizione culinaria.



Scegli tra varie opzioni, dalle ricette classiche alle interpretazioni moderne, e lasciati trasportare in un viaggio di sapori autentici.



Prenota nei ristoranti di Torino e in provincia .