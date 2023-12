Risse, furti e auto sventrate: a Mirafiori Nord la sicurezza è “un miraggio” [SEGNALAZIONE]

Furti d’auto e macchine sventrate. Risse e pestaggi. E’ una situazione sempre più critica quella che si respira nel quartiere Mirafiori Nord, dove i residenti continuano a chiedere a gran voce più sicurezza.

L’ultima segnalazione è arrivata questa mattina, nella zona compresa tra via Romita e corso Salvemini.

“Stamattina qualcuno si è svegliato con una brutta sorpresa, le portiere dell’auto rimosse. Poche settimane fa ad una residente proprio di via Romita 4 sono stati rubati tutti i fari della vettura e qualche mese fa ad una Cinquecento in Corso Salvemini sono state portate via tutte e quattro le gomme”.

“Ieri - prosegue la segnalazione - la mia vicina ha assistito ad un pestaggio di un ragazzino in via Rubino. Tra i rom in corso Salvemini e i furti nelle auto, la sicurezza in questa zona sta diventando sempre più una chimera”. “Forse è necessario che la Circoscrizione faccia qualche azione nei confronti di Polizia e Carabinieri cheidendo un maggior presidio del territorio” è l’appello rivolto al coordinatore della Seconda Commissione della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera.