Iniziata la raccolta fondi natalizia a favore degli anziani soli dalla Cooperativa Zenith

Anche quest’anno ha preso il via la campagna di solidarietà natalizia con la quale la Cooperativa Zenith raccoglierà i fondi necessari per contrastare l’isolamento delle persone anziane di Torino.

Lo Zainetto Zenith, realizzato in numero limitato, rimane l’originale protagonista della campagna natalizia 2023 rinnovandosi nella scelta dei materiali e nei modelli disponibili. Un accessorio artigianale, bello, pratico e sostenibile realizzato in collaborazione con il noto marchio torinese TurinMade e che sarà possibile regalare e regalarsi con una donazione minima di 25€.

Per scoprire di più su questa iniziativa e su come poter donare è possibile consultare il sito www.cooperativazenith,it/index.php/natale_solidale_con_zenith, oppure chiamare il numero 3288753555.

Abbiamo offerto ascolto e presenza attraverso il supporto telefonico, la vicinanza dei volontari e il coinvolgimento in gruppi di confronto per lo sviluppo dei quartieri. Zenith, infine ha proposto ai familiari e ai caregiver degli incontri psicologici di gruppo pensati per rispondere alle tante domande di chi dedica le proprie cure ad un parente fragile, e ha risposto all’emergenza economica degli anziani più in difficoltà attraverso la consegna di pasti caldi e pacchi alimentari.