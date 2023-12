Natale diffuso a Collegno: ecco il programma che punta a sostenere il commercio di territorio

Hanno preso il via le celebrazioni natalizie di Collegno per sostenere il commercio

A Collegno si è dato ufficialmente il via alle manifestazioni natalizie giovedì 7 dicembre, con l’accensione delle luminarie in tutte le vie commerciali della città e dei proiettori artistici con luci colorate e grafiche natalizie. A questi, dopo il primo lotto inaugurato lo scorso anno, si sono aggiunte quest'anno alcune novità: l’area pedonale di viale Martiri XXX Aprile, le palazzine all’ingresso della storica fabbrica a Villaggio Leumann, corso Togliatti e l’area pedonale di via Einaudi su c.so Francia. Anche le luminarie nelle vie commerciali sono state ampliate, aggiungendo nuove installazioni nella rotonda di via Provana, a Savonera e in via Fabbrichetta.

Quest'anno il calendario natalizio legato alla promozione commerciale si è arricchito di ulteriori eventi che animeranno le strade e le attività del territorio. Si è partiti il 3 dicembre, quando i banchi del mercato di Santa Maria si sono spostati sul Viale XXIV Maggio e, insieme all'associazione Commercianti Collegno Centro, all'associazione commercianti Borgata Paradiso e a Street events, si è dato vita al "Commercio Unito di Natale" un evento che riscosso un buon successo e grande partecipazione. La manifestazione si ripete domenica 10 e 17 dicembre sul viale XXIV Maggio e in piazza della Repubblica, l’8 dicembre avrebbe dovuto essere il turno di "Natale in Paradiso" su corso Francia, fiera spostata al 14 gennaio per maltempo e il 7 gennaio ci sarà la "Festa dei saldi" in c.so Togliatti, portando per la prima volta una fiera commerciale nel quartiere Leumann Terracorta. Domenica 24 e domenica 31 dicembre sono previsti i mercati straordinari a Santa Maria.

Animazioni commerciali sono previste anche in via Andrea Costa e i commercianti di via San Massimo animeranno la via in collaborazione con l'Associazione AVASF.

Alcuni appuntamenti fanno ormai parte di una consolidata tradizione e hanno visto negli anni grande partecipazione dei collegnesi, grazie soprattutto al fondamentale contributo offerto dalle associazioni del territorio: i laboratori creativi per adulti e bambini dell'associazione Leulab, le letture animate e le attività didattiche con i pony, i presepi nel centro storico, a Leumann e alla Sala delle Arti, l’immancabile Babbo Natale al centro civico Ettore Sassi, l'accensione dell'albero, i mercatini, e la riproduzione di una stazione ferroviaria a Savonera a cura delle associazioni del quartiere, mostre fotografiche a cura del Fotogruppo L’Incontro, incontri musicali come l’atteso concerto del coro del gruppo ANA e l’Orchestra Fiati di Collegno in versione itinerante.

Alla cupola geodetica di piazza IV Novembre, nel quartiere Centro Storico, che anche questo Natale ospiterà le numerose attività organizzate dall’Associazione San Lorenzo, quest'anno si affiancherà una sua gemella collocata in piazza della Repubblica, che ospiterà al proprio interno una casetta di Babbo Natale che, aiutato da Tina l’elfina, a partire da venerdì 8 dicembre e nei weekend fino a domenica 24, accoglierà i bimbi con animazioni, giochi e gag teatrali a cura di Nueva Idea. E Babbo Natale è stato presente anche sabato 9 dicembre in Borgata Paradiso, con il villaggio di Babbo Natale a cura di In Wonderland, presso il giardino di corso Antony.

Si aggiungono quest'anno anche i progetti: "Juntos" dell'associazione Terra Comune, che in collaborazione con La Ginestra e il Colibrì, realizzerà laboratori creativi presso l'Apicoltura Torinese e in piazza Primo Maggio, "Leggere per il Bene Comune" dell'associazione Collegno Rinasce, libri in regalo in cambio di cibo da devolvere in progetti solidali, sul viale XXIV Maggio e le letture animate e i laboratori natalizi a piazza Paradiso curati da Ohana APS.

Sabato 10, sabato 23 e mercoledì 27 dicembre il trenino turistico, che ha fatto la sua prima apparizione in città in occasione della fiera Collegno in Bancarella, torna con un percorso più articolato che collegherà l’area centrale e il centro storico per consentire ai collegnesi di vivere un Natale che sia davvero “diffuso” nel territorio.

L'assessore al commercio Enrico Manfredi: "La formula del Natale diffuso è ormai una scelta strategica della nostra città. Lavorare come distretto urbano del commercio ci ha dato la possibilità di unire, per la prima volta, tutto il commercio cittadino, fisso e ambulante, con le associazioni di promozione culturale e non solo.

Tutti i quartieri della città e tutte le vie commerciali meritano la stessa attenzione e quindi, attraverso un bando, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione risorse e servizi per portare lo spirito natalizio in ogni angolo di Collegno. Il bando, con un budget iniziale di 22.000,00€, ha premiato progetti per ulteriori 14.100,00€ per un totale di 36.100€ di contributi e prestazioni di servizi erogati. Per le luminarie in tutte le vie commerciali della città sono stati stanziati 40.000,00€.

In ultimo sono stati stanziati ulteriori 20.400€ per affidare il trenino turistico, la realizzazione delle cupole, l'animazione natalizia e i pony.

Il progetto Collegno Luminosa ha visto il suo completamento con il secondo lotto di proiettori, portando l'investimento totale a 120.000€, affrontato con risorse del distretto urbano del commercio, in parte regionali e in parte comunali."